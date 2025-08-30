مباراة ريال مدريد مساء اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث انتصر على بهدف نظيف سجله النجم الفرنسي ، ثم واصل تألقه أمام ريال بثلاثية نظيفة كان بطلها مبابي بثنائية إلى جانب هدف البرازيلي هذا التألق جعل " " ينافس بقوة برصيد 6 نقاط متساويا مع برشلونة وفياريال.وعلى الجانب الآخر يمر ريال مايوركا ببداية صعبة إذ خسر على أرضه أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يقتنص نقطة وحيدة بالتعادل مع ، ليحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب ما يزيد من صعوبة مواجهته المرتقبة أمام .ويرغب ريال بقيادة المدرب في تحقيق ثالث انتصاراته على التوالي والحصول على ثلاث نقاط إضافية بينما يرغب ريال مايوركا في خطف نتيجة إيجابية.وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 ويتولى مهمة التعليق