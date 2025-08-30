من أصل 139 منتخباً.. منتخب العراق لكرة الصالات يحتل المركز 41 عالمياً

وجاء المنتخب العراقي في المركز 41 عالمياً من أصل 139 منتخباً.وعلى المستوى الآسيوي، احتل المنتخب العراقي المرتبة الثامنة من بين 39 منتخباً، بعد منتخبات ، واليابان، وأوزبكستان، وإندونيسيا، وتايلاند، وفيتنام، وأفغانستان.أما على الصعيد العربي، فقد حلّ المنتخب العراقي في المركز الثالث، بعد منتخبي ومصر.