حكمان عراقيان يشاركان في كأس الخليج تحت 20 عاماً
رياضة
2025-08-30 | 04:25
64 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اليوم السبت، عن تكليف حكمين عراقيين للمشاركة في بطولة
كأس الخليج العربي
الأولى دون 20 عاماً، المقامة في مدينة أبها
السعودية
.
وذكر الاتحاد في بيان، إنه تم تكليفُ حكمين عراقيين في بطولةِ
كأس الخليج
العربيّ الأولى دون 20 عاماً في مدينةِ أبها
السعودية
، هما الحكم علي حسين والحكم المساعد
كرار عباس
؛ وذلك للفترة من 28 آب/ أغسطس الحالي ولغاية العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل.
وانطلقت
بطولة كأس الخليج
الأولى دون 20 عاما أمس الجمعة بنسختها الأولى في السعودية وتستمر حتى 10 أيلول المقبل.د
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
