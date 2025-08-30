بوكا جونيورز يتعاقد مع أجمل لاعبة في عالم كرة القدم

وانتقلت ليمان التي سبق لها الدفاع عن ألوان نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف للسيدات ورغم هذا التعاقد فإن عدة أندية أوروبية وعالمية لم تتوقف عن متابعة مسيرتها ورغبتها في الحصول على خدماتها.وكشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني أحد أعرق في العالم يسعى بقوة للتعاقد مع ليمان بهدف تعزيز صفوف فريقه النسائي ومنحه دفعة نوعية جديدة على المستويين الفني والتسويقي.ويرى مسؤولو النادي أن التعاقد مع أليشا ليمان لن يكون مجرد إضافة فنية للفريق بل سيحقق أيضا مكاسب دعائية وإعلانية ضخمة في ظل الشعبية الجارفة التي تحظى بها اللاعبة عبر مواقع التواصل حيث تمتلك ما يقرب من 17 مليون متابع على "إنستغرام" فقط وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه الرياضية النسائية المؤثرة عالميا.