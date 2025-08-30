برشلونة يعلن إصابة نجم وسطه وغيابه عن مواجهة رايو فاييكانو

وبحسب بيان طبي صادر عن ، فإن يعاني من آلام في الركبة اليمنى، وسيغيب عن لقاء الأحد، فيما سيتم تقييم حالته بشكل يومي لتحديد مدى جاهزيته للمباريات المقبلة.مصادر من داخل النادي أكدت أن اللاعب انسحب من تدريبات أمس، الجمعة، بعد شعوره بانزعاج عضلي فى الركبة، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي وإيقاف الحصة التدريبية بالنسبة له، لتجنب تفاقم الوضع.ووفق ما نشرته صحيفة " "، فإن الانطباع الأولي حول إصابة جافي لا يشير إلى وجود تلف خطير، إلا أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية خلال اليومين المقبلين، للتأكد من عدم وجود مضاعفات مرتبطة بالإصابة السابقة التي تعرض لها في نفس الركبة.تاريخ جافي مع الإصابة الأخيرة يثير بعض القلق داخل أروقة " "، إذ كان قد غاب عن الملاعب لما يقارب العام، إثر تمزق كامل في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة اليمنى في 2023، وهي إصابة معقدة خضع على إثرها لعملية جراحية وفترة تأهيل طويلة.الإصابة الجديدة تأتي قبل أقل من 48 ساعة على مباراة برشلونة ضد رايو، ما يزيد من التحديات التي يواجهها المدرب ، في ظل قلة الخيارات في خط الوسط، خاصة أن الفريق أمامه حصة تدريبية وحيدة فقط صباح السبت، قبل السفر لخوض اللقاء.