البطولة العربية الرابعة للسباحة: عراقي يحرز الميدالية الفضية الثانية

وذكر بيان مقتضب لاتحاد اللعبة ان "السباح حقق الميدالية الفضية الثانية للعراق في فعالية (100) متر صدر ضمن منافسات الرابعة للسباحة، التي تستضيفها ".وكان السباح محمد صادق قد أحرز الوسام الفضي أيضاً في فعالية (50) متر صدر في البطولة العربية الرابعة المقامة في المغرب".يُعد هذا الأداء المتميز إنجازًا مهمًا للرياضة العراقية في البطولة، ويؤكد على قدرة السباحين العراقيين على المنافسة على المستوى العربي.