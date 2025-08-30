إليكم مواعيد جميع مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وشهدت مدينة الفرنسية مساء يوم الخميس الماضي إجراء مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من قِبل .وأسفرت القرعة عن مواجهة لكل من إنتر ، ، آينتراخت ، ، مارسيليا، قره باج، غالطة سراي.مواعيد مباريات ريال في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا:16 سبتمبر: أولمبيك مارسيليا (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).30 سبتمبر: كايرات (7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).22 أكتوبر: (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).4 : ليفربول (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).26 نوفمبر: أولمبياكوس (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).10 : (10:00 مساءً بتوقيت مكة).20 يناير: موناكو (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).28 يناير: (10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).