عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو

وشهدت الحصة التدريبية المفتوحة لنادي برشلونة في أول 15 دقيقة منها، في إطار الاستعداد لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني
، اهتمامًا خاصًّا بفرمين لوبيز
، وسط غياب ملحوظ للنجم المصاب غافي، الذي تأكد استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى فاييكاس.
لوبيز يظهر مبتسمًا في تدريبات برشلونة رغم أنباء الرحيل
ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبله، بدا فيرمين لوبيز
مبتسمًا ومتفاعلًا مع زملائه، كما أظهر تركيزًا كبيرًا في الاستماع لتعليمات الطاقم الفني.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو
"، فهذه الأجواء لا تعكس أبدًا أنه لاعب على وشك مغادرة الفريق، حيث تشير التقارير إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي
ما يزال مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لا يعتزم حتى الآن تقديم عرض يتجاوز 50 مليون يورو.
وخلال الساعات الماضية، تزايدت التكهنات حول إمكانية خروجه عن صمته، من دون أن يحدث ذلك، وسط أنباء تفيد بأنه قد يدلي بتصريحات خلال اليوم.
غافي يغيب ودي يونغ يعود
أما غافي، فلم يظهر في تدريبات الفريق، حيث تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال الحصة التدريبية يوم أمس الخميس.
ورغم اعتبارها في البداية إصابة طفيفة، إلا أن حالته استوجبت استبعاده من مواجهة رايو، خصوصًا أن الإصابة جاءت في نفس الركبة التي تعرض فيها سابقًا لإصابة خطيرة.
الجهاز الفني لنادي برشلونة قرر عدم المجازفة بالنجم الشاب، ما يمثل تحديًا جديدًا للمدرب هانز فليك
، الذي تلقى في المقابل دفعة قوية بعودة الهولندي فرينكي
دي يونغ إلى القائمة، بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام ليفانتي بسبب ظروف عائلية.
جيرارد مارتين جاهز للمشاركة
كما سيكون جيرارد مارتين جاهزًا للمشاركة، بعد أن تم تسجيله رسميًّا في قائمة الفريق لدى رابطة الليغا
، وقد يظهر لأول مرة هذا الموسم أمام رايو.
الظهير الأيسر الشاب سيرتدي القميص
رقم 18، تكريمًا لمثله الأعلى جوردي ألبا
، وسيوجد ضمن البعثة المتجهة إلى فايكانو.
ومن جهة أخرى، شارك كل من فويتشيك تشيزني
وروني بردغجي في التدريبات الجماعية، ويأمل النادي تسجيلهما للمشاركة في الليغا
، بعد غيابهما عن أول جولتين.
كما استمر الثنائي الشاب جوفري تورينتس ودرو في العمل ضمن المجموعة الأولى
، بينما سينضم كل من هيكتور فورت وتوني فرنانديز وغيلي فرنانديز إلى الفريق الرديف اليوم، لخوض مباراة ودية أمام فريق سي إي إل هوسبيتاليت.