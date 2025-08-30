عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو

وشهدت الحصة التدريبية المفتوحة لنادي برشلونة في أول 15 دقيقة منها، في إطار الاستعداد لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الثالثة من ، اهتمامًا خاصًّا بفرمين ، وسط غياب ملحوظ للنجم المصاب غافي، الذي تأكد استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى فاييكاس.لوبيز يظهر مبتسمًا في تدريبات برشلونة رغم أنباء الرحيلورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبله، بدا مبتسمًا ومتفاعلًا مع زملائه، كما أظهر تركيزًا كبيرًا في الاستماع لتعليمات الطاقم الفني.ووفقًا لصحيفة " "، فهذه الأجواء لا تعكس أبدًا أنه لاعب على وشك مغادرة الفريق، حيث تشير التقارير إلى أن ما يزال مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لا يعتزم حتى الآن تقديم عرض يتجاوز 50 مليون يورو.وخلال الساعات الماضية، تزايدت التكهنات حول إمكانية خروجه عن صمته، من دون أن يحدث ذلك، وسط أنباء تفيد بأنه قد يدلي بتصريحات خلال اليوم.غافي يغيب ودي يونغ يعودأما غافي، فلم يظهر في تدريبات الفريق، حيث تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال الحصة التدريبية يوم أمس الخميس.ورغم اعتبارها في البداية إصابة طفيفة، إلا أن حالته استوجبت استبعاده من مواجهة رايو، خصوصًا أن الإصابة جاءت في نفس الركبة التي تعرض فيها سابقًا لإصابة خطيرة.الجهاز الفني لنادي برشلونة قرر عدم المجازفة بالنجم الشاب، ما يمثل تحديًا جديدًا للمدرب ، الذي تلقى في المقابل دفعة قوية بعودة الهولندي دي يونغ إلى القائمة، بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام ليفانتي بسبب ظروف عائلية.جيرارد مارتين جاهز للمشاركةكما سيكون جيرارد مارتين جاهزًا للمشاركة، بعد أن تم تسجيله رسميًّا في قائمة الفريق لدى ، وقد يظهر لأول مرة هذا الموسم أمام رايو.الظهير الأيسر الشاب سيرتدي رقم 18، تكريمًا لمثله الأعلى ، وسيوجد ضمن البعثة المتجهة إلى فايكانو.ومن جهة أخرى، شارك كل من وروني بردغجي في التدريبات الجماعية، ويأمل النادي تسجيلهما للمشاركة في ، بعد غيابهما عن أول جولتين.كما استمر الثنائي الشاب جوفري تورينتس ودرو في العمل ضمن ، بينما سينضم كل من هيكتور فورت وتوني فرنانديز وغيلي فرنانديز إلى الفريق الرديف اليوم، لخوض مباراة ودية أمام فريق سي إي إل هوسبيتاليت.