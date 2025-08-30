دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. اليكم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

وشهدت مدينة الفرنسية مساء يوم الخميس الماضي إجراء مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من قِبل .وأسفرت القرعة عن مواجهة لكل من إنتر ، ، آينتراخت ، ، مارسيليا، قره باج، غالطة سراي.ويشارك ليفربول في تلك النسخة من البطولة بعدما حقق لقب الموسم الماضي.وتحدد موعد مباراة فريقي ليفربول وريال المرتقبة في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد والذي يشارك فيه 36 فريقا في هذه النسخة والتي تعد الثانية بعد تحديث النظام في 2024.ويلتقي ليفربول مع مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري وتحديدا يوم الثلاثاء 4 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.