Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد

رياضة

2025-08-30 | 09:23
برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد
80 شوهد

أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، تغيير رقم قميص جيرارد مارتين، الظهير الأيسر للبرسا، وذلك بعد أن تم تسجيله ضمن الفريق، قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي 2025- 2026.

وكان جيرارد مارتين يرتدي القميص رقم 35 مع الفريق، في المواسم الماضية، وذلك لأنه كان مُسجلًا رفقة فريق الرديف، قبل أن يتم الاستقرار على تصعيده للفريق الأول.

ونجح نادي برشلونة في تسجيل جيرارد مارتين مع الفريق الأول بعد إعارة حارس مرمى البرسا إيناكي بينيا إلى إلتشي، وبيع الجناح الشاب يان فيرجلي إلى مايوركا.

ونشر نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على “إكس”، صورة لـ جيرارد مارتين وهو يرتدي قميصه الجديد برقم (18)، الذي حصل عليه بمجرد تسجيله مع الفريق الأول.

ويمكن لـ جيرارد مارتين أن ينضم لقائمة برشلونة بشكل طبيعي بدءًا من مباراة الفريق المقبلة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. اليكم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
08:27 | 2025-08-30
عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو
08:17 | 2025-08-30
تألق في البطولة الخليجية.. من يكون فليح حسن "ديمبيلي العراق"؟
07:46 | 2025-08-30
إليكم مواعيد جميع مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
07:40 | 2025-08-30
البطولة العربية الرابعة للسباحة: عراقي يحرز الميدالية الفضية الثانية
06:27 | 2025-08-30
رودريغو يحسم مصيره مع ريال مدريد
06:21 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
39.7%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
16.06%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
13.33%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
10.85%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
السومرية نيوز تنشر خلاصة مدونة الاحكام الشرعية للمذهب الجعفري
10.11%
14:56 | 2025-08-29
السومرية نيوز تنشر خلاصة مدونة الاحكام الشرعية للمذهب الجعفري
14:56 | 2025-08-29
الاثنين &quot;أبرد&quot; أيام الأسبوع المقبل.. والصيف يستعد للانسحاب من العراق قبل موعده
9.94%
01:45 | 2025-08-29
الاثنين "أبرد" أيام الأسبوع المقبل.. والصيف يستعد للانسحاب من العراق قبل موعده
01:45 | 2025-08-29
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حريق داخل شقق سكنية في بغداد
Play
حريق داخل شقق سكنية في بغداد
10:53 | 2025-08-30
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
Play
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
10:33 | 2025-08-30
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
Play
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
05:23 | 2025-08-30
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
Play
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
05:23 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
Play
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
Play
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
13:51 | 2025-08-29
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
Play
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
Play
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
07:58 | 2025-08-29
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
Play
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
05:38 | 2025-08-29
بالفيديو.. مشاجرة وتدافع داخل مجلس الشيوخ المكسيكي
Play
بالفيديو.. مشاجرة وتدافع داخل مجلس الشيوخ المكسيكي
04:44 | 2025-08-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.