برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد

وكان جيرارد مارتين يرتدي رقم 35 مع الفريق، في المواسم الماضية، وذلك لأنه كان مُسجلًا رفقة فريق الرديف، قبل أن يتم الاستقرار على تصعيده للفريق الأول.ونجح في تسجيل جيرارد مارتين مع الفريق الأول بعد إعارة حارس مرمى البرسا إيناكي بينيا إلى إلتشي، وبيع الجناح الشاب يان فيرجلي إلى مايوركا.ونشر نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على “إكس”، صورة لـ جيرارد مارتين وهو يرتدي قميصه الجديد برقم (18)، الذي حصل عليه بمجرد تسجيله مع الفريق الأول.ويمكن لـ جيرارد مارتين أن ينضم لقائمة برشلونة بشكل طبيعي بدءًا من مباراة الفريق المقبلة أمام رايو فاليكانو في .