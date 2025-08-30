برونو ينقذ يونايتد من تعثر جديد ويقوده لأول فوز بالدوري الإنجليزي

كان في طريقه لتعثر ثالث على التوالي في الدوري، بعد خسارة أمام وتعادل مع ، حين أهدر تقدمه مرتين أمام في أولد ترافورد.كان التعثر سيشكل ضربة قاضية لفريق المدرب بعد خروجه الصادم من كأس على يد غريمسبي من الدرجة الرابعة، لكن برونو أنقذ الموقف، ورد اعتباره بعد إهدار ركلة جزاء في الجولة السابقة أمام فولهام.وسيصطدم يونايتد بجاره في الديربي بعد التوقف الدولي.تقدم يونايتد بهدف عكسي من جوش في الشوط الأول، وتعادل بيرنلي في بداية الشوط الثاني عبر لايل .لكن بعد دقيقتين فقط انتزع يونايتد التقدم بهدف برايان مبيومو، قبل أن يفرض جيدون أنطوني التعادل بالدقيقة 68، قبل أن يطلق برونو رصاصة الرحمة.