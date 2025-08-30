الصفحة الرئيسية
تعليق "إسرائيلي" على غارة صنعاء: استهدفت اجتماعا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539016-638921677122731443.jpg
برونو ينقذ يونايتد من تعثر جديد ويقوده لأول فوز بالدوري الإنجليزي
رياضة
2025-08-30 | 12:21
214 شوهد
سجل
برونو فيرنانديز
هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 97 ليمنح
مانشستر يونايتد
أول انتصار بالدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ضيفه
بيرنلي
3-2.
كان
يونايتد
في طريقه لتعثر ثالث على التوالي في الدوري، بعد خسارة أمام
أرسنال
وتعادل مع
فولهام
، حين أهدر تقدمه مرتين أمام
بيرنلي
في أولد ترافورد.
كان التعثر سيشكل ضربة قاضية لفريق المدرب
روبن أموريم
بعد خروجه الصادم من كأس
رابطة الأندية الإنجليزية
على يد غريمسبي من الدرجة الرابعة، لكن برونو أنقذ الموقف، ورد اعتباره بعد إهدار ركلة جزاء في الجولة السابقة أمام فولهام.
وسيصطدم يونايتد بجاره
مانشستر سيتي
في الديربي بعد التوقف الدولي.
تقدم يونايتد بهدف عكسي من جوش
كولين
في الشوط الأول، وتعادل بيرنلي في بداية الشوط الثاني عبر لايل
فوستر
.
لكن بعد دقيقتين فقط انتزع يونايتد التقدم بهدف برايان مبيومو، قبل أن يفرض جيدون أنطوني التعادل بالدقيقة 68، قبل أن يطلق برونو رصاصة الرحمة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الدوري
الانكليزي
رابطة الأندية الإنجليزية
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز
مانشستر سيتي
روبن أموريم
الإنجليزية
مانشستر
تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مايوركا مساء اليوم
15:04 | 2025-08-30
أتلتيكو مدريد يواصل عروضه السيئة في الليجا
14:35 | 2025-08-30
برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد
09:23 | 2025-08-30
دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. اليكم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
08:27 | 2025-08-30
عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو
08:17 | 2025-08-30
تألق في البطولة الخليجية.. من يكون فليح حسن "ديمبيلي العراق"؟
07:46 | 2025-08-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
39.22%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
15.4%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
13.16%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
11.66%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محليات
10.3%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
ديمبيلي يستفز جماهير برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟
رياضة
10.26%
07:10 | 2025-08-29
ديمبيلي يستفز جماهير برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟
07:10 | 2025-08-29
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
حريق داخل شقق سكنية في بغداد
10:53 | 2025-08-30
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
10:33 | 2025-08-30
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
05:23 | 2025-08-30
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
05:23 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
13:51 | 2025-08-29
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
07:58 | 2025-08-29
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
05:38 | 2025-08-29
