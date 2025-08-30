أتلتيكو مدريد يواصل عروضه السيئة في الليجا

وفشل " " للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز في ، ليفقد نقاطا إضافية في سعيه للمنافسة على اللقب.وافتتح الأرجنتيني التسجيل للضيوف (7) قبل أن يعادل ألافيس النتيجة بعد سبع دقائق فحسب، عن طريق فيسينتي (14 من ركلة جزاء).وهذا التعادل الثاني تواليا لأتلتيكو بعدما خسر المباراة الافتتاحية، ليصبح في رصيده نقطتين فحسب، وقد يجد نفسه مع نهاية المرحلة متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة وريال المتساويين حاليا بست نقاط من مباراتين.