تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مايوركا مساء اليوم
رياضة
2025-08-30 | 15:04
المصدر:
موقع كووورة
أعلن
تشابي ألونسو
،
المدير الفني
لريال
مدريد
، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، على ملعب
سانتياجو
برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لليجا.
وشهد تشكيل الملكي، البدء بالرباعي الجديد
ترينت ألكسندر أرنولد
وألفارو كاريراس ودين هويسين وفرانكو ماتستانتونو.
كما استعاد
فينيسيوس جونيور
مكانه بالتشكيل الأساسي، فيما عاد
رودريجو
لمقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل
الريال
كالتالي:
حراسة المرمى:
كورتوا
الدفاع: كاريراس - ميليتاو - هويسين -
أرنولد
الوسط: جولر - تشواميني -
فالفيردي
الهجوم:
فينيسيوس
- مبابي - ماستانتونو
أما شكيل مايوركا فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: رومان
الدفاع: خاومي - رايلو - فالخنت - كومبولا
الوسط: لاتو - مورلانيس - داردر
الهجوم: توري -
جوزيف
- موريكي
مقالات ذات صلة
مباراة ريال مدريد مساء اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
03:29 | 2025-08-30
التشكيلة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد وسان جيرمان في نصف نهائي المونديال
09:54 | 2025-07-09
ريال مدريد يتلقى ضربة قبل مواجهة باريس اليوم
13:36 | 2025-07-09
أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد من تشكيلة البرازيل
03:05 | 2025-08-23
أتلتيكو مدريد يواصل عروضه السيئة في الليجا
14:35 | 2025-08-30
برونو ينقذ يونايتد من تعثر جديد ويقوده لأول فوز بالدوري الإنجليزي
12:21 | 2025-08-30
برشلونة يُعلن تغيير رقم قميص مارتين.. هذا الجديد
09:23 | 2025-08-30
دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. اليكم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
08:27 | 2025-08-30
عودة دي يونغ وغياب غافي.. برشلونة بين الحذر والتعويض قبل مباراة رايو فايكانو
08:17 | 2025-08-30
تألق في البطولة الخليجية.. من يكون فليح حسن "ديمبيلي العراق"؟
07:46 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
38.15%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
14.69%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
13.16%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
12.73%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
السوداني يوجه بتخصيص مساحات نظامية للباعة المتجولين وأصحاب المحال التي ازيلت
محليات
10.9%
11:08 | 2025-08-30
السوداني يوجه بتخصيص مساحات نظامية للباعة المتجولين وأصحاب المحال التي ازيلت
11:08 | 2025-08-30
ديمبيلي يستفز جماهير برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟
رياضة
10.36%
07:10 | 2025-08-29
ديمبيلي يستفز جماهير برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟
07:10 | 2025-08-29
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
حريق داخل شقق سكنية في بغداد
10:53 | 2025-08-30
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
10:33 | 2025-08-30
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
05:23 | 2025-08-30
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
05:23 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
13:51 | 2025-08-29
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
الجفاف في العراق: "الكلاب" تمشي وسط نهر دجلة ببغداد! (فيديو)
07:58 | 2025-08-29
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
05:38 | 2025-08-29
