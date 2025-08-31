Alsumaria Tv
منتخب شباب العراق ينهي رحلة استشفائية قبل مواجهة مصر غداً

رياضة

2025-08-31 | 03:46
منتخب شباب العراق ينهي رحلة استشفائية قبل مواجهة مصر غداً
237 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أنهى منتخبنا الشبابي أمس رحلة استشفائية مكثفة في أحد المراكز المتخصصة، وذلك في إطار استعداداته لملاقاة مصر غداً الاثنين في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي للشباب، تأتي هذه الخطوة المهمّة لضمان جاهزية جميع العناصر للمباراة المقبلة، لاسيما بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله الفريق في مواجهته الأولى أمام البحرين.

وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب رياض هادي أن "الفريق توجّه أمس إلى أحد المنتجعات الخاصة في المدينة، حيث خضع اللاعبون لبرنامج استشفائي متكامل، تضمن جلسات تدليك وعلاجاً طبيعياً، إضافة إلى تمارين استرخاء مصممة خصيصاً لتخفيف الضغط على العضلات واستعادة حيويتها، تحت إشراف الجهازين التدريبي والطبي، اللذين حرصا على متابعة حالة كل لاعب على حدة، لضمان رفع معدل الجاهزية البدنية قبل الموقعة المهمة".

وأضاف أن "جميع العناصر في أفضل الحالات البدنية والمعنوية"، مشيراً إلى أن "رحلة الاستشفاء كانت ناجحة للغاية، وقد أظهر اللاعبون التزاماً واحترافية كبيرة خلالها".

وبما يخص جاهزية المهاجم فليح حسن الذي تعرض لشد عضلي في اللقاء الافتتاحي، ذكر هادي أن "الجهاز الطبي قام بفحص شامل للاعب صاحب هدف الفوز في شباك البحرين، وأكد أن إصابته لا تدعو للقلق، وسيكون متواجداً في قائمة المباراة المقبلة، وجاهزاً للمشاركة أساسياً أو كبديل، حسب رؤية المدرب أحمد صلاح، إذ يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخبنا".

وأوضح هادي أن "المنتخب سيعود إلى برنامجه التدريبي الاعتيادي اليوم، حيث سيُجري حصة تدريبية تكتيكية جماعية، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة الفريق المصري، الذي يمتلك عناصر قوية وخبرة واسعة، في مباراة يتطلع فيها الليوث إلى تحقيق نتيجة إيجابية ترتقي بهم لصدارة المجموعة وتقربهم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي".
