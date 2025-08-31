الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تعاون رياضي وشبابي بين العراق وأرمينيا: مذكرة تفاهم في الأفق
رياضة
2025-08-31 | 04:00
المصدر:
الصباح
50 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
وضعت
وزارة الشباب والرياضة
اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم في المجالين الشبابي والرياضي مع
وزارة التربية
والعلوم والرياضة الأرمينية على هامش اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة العراقية- الأرمينية المشتركة التي رأسها
وزير الزراعة
عباس جبر
المالكي
من الجانب العراقي، وكيفورك بابويان وزير الاقتصاد رئيس الجانب الأرميني.
وقال
مدير عام دائرة
العلاقات والتعاون الدولي في
وزارة الشباب والرياضة
حسام حسن
إن الجانبين العراقي والأرميني اتفقا ضمن محضر مشترك على تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة عبر توقيع مذكرة التفاهم، مبيناً أنها ستشمل تبادل الخبرات الفنية في مختلف الألعاب، وزيارات الفرق وإقامة المعسكرات التدريبية لمنتخبات البلدين، بالإضافة إلى التعاون في قطاع الطب الرياضي والرياضة البارالمبية والبنى التحتية ومجالات عديدة أخرى.
وأشار إلى أنه التقى أيضاً في
مقر الحكومة
الأرمينية مدير
مكتب رئيس الوزراء
ارايك هاروتيان رئيس الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال، منوهاً بأن اللقاء شهد تقديم شرح مفصل عن دعم الحكومة متمثلة برئيس
مجلس الوزراء
المهندس
محمد شياع السوداني
للرياضة العراقية بشكل عام، وكذلك البرامج التي تضطلع بها الوزارة والإنجازات التي تحققت بتوجيه ومتابعة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع.
وأضاف أن الجانبين أكدا أثناء اللقاء ضرورة إحياء العلاقات الرياضية القديمة التي تربط البلدين، وتعزيزها من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين وفق مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها قريباً.
وفي ختام حديثه لفت حسن إلى أن هاروتيان متابع جيد لأخبار المنتخبات والرياضة العراقية، متمنياً تأهل منتخبنا الكروي إلى نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم (2026) عبر الملحق الذي سيقام في
السعودية
شهر تشرين الأول المقبل.
