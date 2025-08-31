تعاون رياضي وشبابي بين العراق وأرمينيا: مذكرة تفاهم في الأفق

وقال العلاقات والتعاون الدولي في إن الجانبين العراقي والأرميني اتفقا ضمن محضر مشترك على تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة عبر توقيع مذكرة التفاهم، مبيناً أنها ستشمل تبادل الخبرات الفنية في مختلف الألعاب، وزيارات الفرق وإقامة المعسكرات التدريبية لمنتخبات البلدين، بالإضافة إلى التعاون في قطاع الطب الرياضي والرياضة البارالمبية والبنى التحتية ومجالات عديدة أخرى.وأشار إلى أنه التقى أيضاً في الأرمينية مدير ارايك هاروتيان رئيس الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال، منوهاً بأن اللقاء شهد تقديم شرح مفصل عن دعم الحكومة متمثلة برئيس المهندس للرياضة العراقية بشكل عام، وكذلك البرامج التي تضطلع بها الوزارة والإنجازات التي تحققت بتوجيه ومتابعة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع.وأضاف أن الجانبين أكدا أثناء اللقاء ضرورة إحياء العلاقات الرياضية القديمة التي تربط البلدين، وتعزيزها من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين وفق مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها قريباً.وفي ختام حديثه لفت حسن إلى أن هاروتيان متابع جيد لأخبار المنتخبات والرياضة العراقية، متمنياً تأهل منتخبنا الكروي إلى نهائيات لكرة القدم (2026) عبر الملحق الذي سيقام في شهر تشرين الأول المقبل.