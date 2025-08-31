بإشراف أولمبي.. نادي نفط الوسط يعقد مؤتمره الانتخابي ويختار هيئة إدارية جديدة

وأسفرت نتائج العملية الانتخابية عن فوز عشرة اشخاص في الادارة الجديدة، ثم جرى توزيع المناصب مباشرة، حيث تولى ماجد الكناني رئاسة النادي، وهيثم عباس بعيوي النائب الأول، وسعد أمين السر، وحسن جواد جبر الأمين المالي، بحسب بيان للجنة الأولمبية ورد للسومرية نيوز.فيما توزعت بقية المقاعد على: أحمد ، ، علي فالح، حسن صبر، سالم عودة، وزيد عباس بعيوي كأعضاء في .وتألفت المشرفة على المؤتمر من: علاء جبار يوسف ممثلاً عن ، وبسام علي وادي رئيساً للجنة، وعادل مطشر نائباً للرئيس، وعضوية كل من أسعد أرزيج سمير ومصطفى علاء وفراس كاظم سهم.