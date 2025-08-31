هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة

في سن 32 عامًا، لا يزال واحدًا من أبرز المهاجمين في العالم خلال الوقت الراهن، وسط تطلعات تسيطر عليه لخوض تجربة اللعب في ، باعتبارها تحديًا مفقودًا في مسيرته الاحترافية.حسب ما ورد في "fichajes" أبلغ كين رغبته في الرحيل عن صفوف في صيف 2026، وسط استعداد تام للانضمام إلى ، وخلافة في هجوم الفريق بعد عام من الآن.وتعتقد في برشلونة بقيادة ديكو ودعم خاص من ، أن النجم الإنجليزي يتناسب تمامًا مع مشروع ، مهاجم من الطراز الرفيع لخلافة بعد انتهاء عقده عام 2026، مما يجعل كين بمثابة الخيار الأول لهذا الدور.هاري كين يقترب من برشلونةيملك كين عقدًا مع بايرن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران للعام 2027، مما يجعل العملاق البافاري مجبرًا على بيعه في الصيف المقبل، حال عدم التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد، لتجنب رحيله مجانًا في ذلك الوقت.تمثل خبرة هاري كين إلى جانب قدراته التهديفية، فرصة مثالية من أجل تعزيز حظوظ برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة مع امتلاك تركيبة تضم العديد من الشباب يتقدمهم الجوهرة الواعدة .من جانبه، ينظر النجم الإنجليزي بإيجابية إلى فكرة اللعب في الدوري الإسباني، بعد الأرقام الأسطورية التي حققها مع هوتسبير في الدوري الإنجليزي، إلى جانب التأثير الفوري الذي حققه في الملاعب الألمانية مع بايرن ميونخ.منذ الانضمام إلى بايرن ميونخ، خاض كين 100 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 91 هدفًا، مع تقديم 28 تمريرة حاسمة، إلى جانب تحقيق الفوز بالألقاب بعد حصد لقبي والسوبر الألماني، فيما سيشكل رحيله إلى برشلونة بمثابة ضربة موجعة للبافاريين، الذين خسروا قبل سنوات خدمات ليفاندوفسكي لصالح النادي الكتالوني أيضًا.