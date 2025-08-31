هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة

في سن 32 عامًا، لا يزال هاري كين
واحدًا من أبرز المهاجمين في العالم خلال الوقت الراهن، وسط تطلعات تسيطر عليه لخوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني
، باعتبارها تحديًا مفقودًا في مسيرته الاحترافية.
حسب ما ورد في "fichajes" أبلغ كين إدارة برشلونة
رغبته في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ
في صيف 2026، وسط استعداد تام للانضمام إلى النادي الكتالوني
، وخلافة روبرت ليفاندوفسكي
في هجوم الفريق بعد عام من الآن.
وتعتقد الإدارة الرياضية
في برشلونة بقيادة ديكو ودعم خاص من خوان لابورتا
، أن النجم الإنجليزي يتناسب تمامًا مع مشروع هانز فليك
، الباحث عن
مهاجم من الطراز الرفيع لخلافة ليفاندوفسكي
بعد انتهاء عقده عام 2026، مما يجعل كين بمثابة الخيار الأول لهذا الدور.
هاري كين يقترب من برشلونة
يملك كين عقدًا مع بايرن ميونخ
ينتهي في 30 يونيو/ حزيران للعام 2027، مما يجعل العملاق البافاري مجبرًا على بيعه في الصيف المقبل، حال عدم التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد، لتجنب رحيله مجانًا في ذلك الوقت.
تمثل خبرة هاري كين إلى جانب قدراته التهديفية، فرصة مثالية من أجل تعزيز حظوظ برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة مع امتلاك تركيبة تضم العديد من الشباب يتقدمهم الجوهرة الواعدة لامين يامال
.
من جانبه، ينظر النجم الإنجليزي بإيجابية إلى فكرة اللعب في الدوري الإسباني، بعد الأرقام الأسطورية التي حققها مع توتنهام
هوتسبير في الدوري الإنجليزي، إلى جانب التأثير الفوري الذي حققه في الملاعب الألمانية مع بايرن ميونخ.
منذ الانضمام إلى بايرن ميونخ، خاض كين 100 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 91 هدفًا، مع تقديم 28 تمريرة حاسمة، إلى جانب تحقيق الفوز بالألقاب بعد حصد لقبي الدوري الألماني
والسوبر الألماني، فيما سيشكل رحيله إلى برشلونة بمثابة ضربة موجعة للبافاريين، الذين خسروا قبل سنوات خدمات روبرت
ليفاندوفسكي لصالح النادي الكتالوني أيضًا.