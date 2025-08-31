حدث طارئ قبل ساعات من مباراة ليفربول وأرسنال

واستبدل بالحكم في تقنية الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة ضد ، وذلك فقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.ويأتي ذلك بعد اعتراف في (PGMOL) بارتكاب سالزبوري خطأً بإلغائه هدف أمام مضيفه (0-2) في ملعب " بريدج" يوم السبت.وتم إلغاء هدف الذي سجله ، بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR" بسبب خطأ سابق حدث في وسط الملعب قبل الهدف، بعدما دهس مونيز على قدم أحد لاعبي تشيلسي.