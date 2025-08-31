مانشستر سيتي يتعرض لهزيمة مذلة أمام برايتون

افتتح النجم النرويجي التسجيل للسيتي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين في الشوط الثاني، بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين الإنجليزي ، والألماني برايان غرودا في الدقائق (67 من ركلة جزاء، 89) على الترتيب.وتعرض فريق بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط ويتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" حت الآن وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.