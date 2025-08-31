الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تحرير أراضي جنوب جمهورية دونيتسك
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539110-638922537431009640.jpg
مانشستر سيتي يتعرض لهزيمة مذلة أمام برايتون
رياضة
2025-08-31 | 11:50
215 شوهد
تعرض فريق
مانشستر سيتي
لهزيمة مذلة أمام مضيفه "العنيد"
برايتون
(1-2) اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم.
افتتح النجم النرويجي
إيرلينغ هالاند
التسجيل للسيتي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.
ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين في الشوط الثاني، بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين الإنجليزي
جيمس ميلنر
، والألماني برايان غرودا في الدقائق (67 من ركلة جزاء، 89) على الترتيب.
وتعرض فريق
مانشستر سيتي
بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط ويتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" حت الآن وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مانشستر
سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيرلينغ هالاند
مانشستر سيتي
جيمس ميلنر
النرويج
برايتون
هالاند
