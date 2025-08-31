بعد هفوة كبيرة.. استبعاد حكم مباراة ليفربول وآرسنال

وذكرت " (بي إيه ميديا)" أن ساليسبري انسحب من الطاقم الذي يدير المباراة نتيجة الجدل المثار بشأن حدث وقع خلال مباراة، السبت، بين وفولهام التي أقيمت على ملعب " بريدج".كان حكم "تقنية الفيديو المساعد (فار)" ساليسبري قد استدعى الحكم روب من أجل مشاهدة الهدف الذي سجله جوش كينغ لاعب خط وسط في الدقيقة الـ21، وأُلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على زميله مونيز بالقفز على تريفوه شالوباه، رغم أنه كان احتكاكاً عادياً.وأقرت بأن القرار كان خطأ، وبأن الواقعة ما كانت تستوجب تدخل الفار، وهو ما اعترف به هيوارد ويب رئيس اللجنة في تواصله مع نادي فولهام.وكان ماركو سيلفا، مدرب فولهام، قد وصف القرار بأنه لا يصدق، خصوصاً أن تشيلسي حصل لاحقاً على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ريان سيسينيون، وقال المدرب: "نعم إنها لمسة يد من سيسينيون، لكن قبل ذلك يمكنك أن ترى بسهولة مخالفتين أو 3 لمصلحتنا لم تُحتسب".وتابع: "لاعبو فريقنا ذهبوا رفقة الحكم لمشاهدة الواقعة (إلغاء الهدف) في تقنية الفيديو وكانوا يضحكون... تدخل عنيف ضد أليكس أيوبي، ولمسة يد من جواو ، ودفع ليواكيم (آندرسن)".وتابع المدرب: "حكم تقنية الفيديو الذي وجد شيئاً عجيباً مثل دفع رودريغو هو نفسه أيضاً لم ير الدفع لأيوبي... لا أفهم كيف تُتخذ القرارات".وبناء على التغيير الذي جرى في مباراة وآرسنال، فإن لانغفورد سيكون حكماً رابعاً، وبيتر بانكس لتقنية الفار في مباراة آستون فيلا وكريستال بالاس، وفق وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.