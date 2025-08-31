بعد هفوة كبيرة.. استبعاد حكم مباراة ليفربول وآرسنال

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية
(بي إيه ميديا)" أن ساليسبري انسحب من الطاقم الذي يدير المباراة نتيجة الجدل المثار بشأن حدث وقع خلال مباراة، السبت، بين تشيلسي
وفولهام التي أقيمت على ملعب "ستامفورد
بريدج".
كان حكم "تقنية الفيديو المساعد (فار)" ساليسبري قد استدعى الحكم روب جونز
من أجل مشاهدة الهدف الذي سجله جوش كينغ لاعب خط وسط فولهام
في الدقيقة الـ21، وأُلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على زميله رودريغو
مونيز بالقفز على مدافع تشيلسي
تريفوه شالوباه، رغم أنه كان احتكاكاً عادياً.
وأقرت لجنة الحكام
بأن القرار كان خطأ، وبأن الواقعة ما كانت تستوجب تدخل الفار، وهو ما اعترف به هيوارد ويب رئيس اللجنة في تواصله مع نادي فولهام.
وكان البرتغالي
ماركو سيلفا، مدرب فولهام، قد وصف القرار بأنه لا يصدق، خصوصاً أن تشيلسي حصل لاحقاً على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ريان سيسينيون، وقال المدرب: "نعم إنها لمسة يد من سيسينيون، لكن قبل ذلك يمكنك أن ترى بسهولة مخالفتين أو 3 لمصلحتنا لم تُحتسب".
وتابع: "لاعبو فريقنا ذهبوا رفقة الحكم لمشاهدة الواقعة (إلغاء الهدف) في تقنية الفيديو وكانوا يضحكون... تدخل عنيف ضد أليكس أيوبي، ولمسة يد من جواو بيدرو
، ودفع ليواكيم (آندرسن)".
وتابع المدرب: "حكم تقنية الفيديو الذي وجد شيئاً عجيباً مثل دفع رودريغو هو نفسه أيضاً لم ير الدفع لأيوبي... لا أفهم كيف تُتخذ القرارات".
وبناء على التغيير الذي جرى في مباراة ليفربول
وآرسنال، فإن أوليفر
لانغفورد سيكون حكماً رابعاً، وبيتر بانكس لتقنية الفار في مباراة آستون فيلا وكريستال بالاس، وفق وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.