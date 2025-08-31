Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن العلاقات مع القوى النووية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد هفوة كبيرة.. استبعاد حكم مباراة ليفربول وآرسنال

رياضة

2025-08-31 | 13:19
بعد هفوة كبيرة.. استبعاد حكم مباراة ليفربول وآرسنال
646 شوهد

تقرر استبعاد مايكل ساليسبري، حكم "تقنية الفيديو المساعد (فار)"، الذي كان عُيّن لمباراة ليفربول وآرسنال من المواجهة التي تقام في وقت لاحق من مساء الأحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُستعان بالحكم جون بروكس بديلاً له.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)" أن ساليسبري انسحب من الطاقم الذي يدير المباراة نتيجة الجدل المثار بشأن حدث وقع خلال مباراة، السبت، بين تشيلسي وفولهام التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج".
كان حكم "تقنية الفيديو المساعد (فار)" ساليسبري قد استدعى الحكم روب جونز من أجل مشاهدة الهدف الذي سجله جوش كينغ لاعب خط وسط فولهام في الدقيقة الـ21، وأُلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على زميله رودريغو مونيز بالقفز على مدافع تشيلسي تريفوه شالوباه، رغم أنه كان احتكاكاً عادياً.
وأقرت لجنة الحكام بأن القرار كان خطأ، وبأن الواقعة ما كانت تستوجب تدخل الفار، وهو ما اعترف به هيوارد ويب رئيس اللجنة في تواصله مع نادي فولهام.
وكان البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، قد وصف القرار بأنه لا يصدق، خصوصاً أن تشيلسي حصل لاحقاً على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ريان سيسينيون، وقال المدرب: "نعم إنها لمسة يد من سيسينيون، لكن قبل ذلك يمكنك أن ترى بسهولة مخالفتين أو 3 لمصلحتنا لم تُحتسب".
وتابع: "لاعبو فريقنا ذهبوا رفقة الحكم لمشاهدة الواقعة (إلغاء الهدف) في تقنية الفيديو وكانوا يضحكون... تدخل عنيف ضد أليكس أيوبي، ولمسة يد من جواو بيدرو، ودفع ليواكيم (آندرسن)".
وتابع المدرب: "حكم تقنية الفيديو الذي وجد شيئاً عجيباً مثل دفع رودريغو هو نفسه أيضاً لم ير الدفع لأيوبي... لا أفهم كيف تُتخذ القرارات".
وبناء على التغيير الذي جرى في مباراة ليفربول وآرسنال، فإن أوليفر لانغفورد سيكون حكماً رابعاً، وبيتر بانكس لتقنية الفار في مباراة آستون فيلا وكريستال بالاس، وفق وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مانشستر سيتي يتعرض لهزيمة مذلة أمام برايتون
11:50 | 2025-08-31
حدث طارئ قبل ساعات من مباراة ليفربول وأرسنال
11:21 | 2025-08-31
رغم خسارة فريقه.. علي جاسم يخطف الأضواء بأول ظهور في الدوري السعودي
11:08 | 2025-08-31
هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة
05:55 | 2025-08-31
بإشراف أولمبي.. نادي نفط الوسط يعقد مؤتمره الانتخابي ويختار هيئة إدارية جديدة
04:03 | 2025-08-31
تعاون رياضي وشبابي بين العراق وأرمينيا: مذكرة تفاهم في الأفق
04:00 | 2025-08-31
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
Play
ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
15:52 | 2025-08-31
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
Play
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
Play
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
حريق داخل شقق سكنية في بغداد
Play
حريق داخل شقق سكنية في بغداد
10:53 | 2025-08-30
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
Play
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
10:33 | 2025-08-30
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
Play
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
05:23 | 2025-08-30
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
Play
حريق يلتهم مخازن تجارية وسط البصرة (فيديو)
05:23 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
Play
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
Play
بالفيديو.. لحظة سقوط مروحية للدفاع المدني في السليمانية
13:51 | 2025-08-29
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
Play
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.