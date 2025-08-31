ليفركوزن يتعاقد مع نجم عربي

وأفادت التقارير بأن قيمة صفقة التعاقد مع ابن العشرين عاما حتى 2030 ستكلف 32 مليون يورو (37 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بشروط معينة.

ويتشارك الوافدان الجديدان هذا الصيف الأمريكي ماليك تيلمان والإنجليزي جاريل كوانساه الرقم القياسي لأكبر صفقة في تاريخ ليفركوزن بعدما كلف كل منهما ثنائية الدوري والكأس للموسم قبل الماضي 35 مليون يورو.



ودافع صغير عن ألوان منذ 2020 وخاض معه 85 مباراة في كافة المسابقات، مسجلا 15 هدفا بينها 12 في في 67 مباراة.