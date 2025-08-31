الصفحة الرئيسية
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539145-638922727888857982.webp
ليفركوزن يتعاقد مع نجم عربي
رياضة
2025-08-31 | 17:34
المصدر:
موقع كووورة
67 شوهد
انتقل الجناح الدولي
المغربي
إلياس بن صغير من
موناكو
الفرنسي، إلى
باير ليفركوزن
وصيف
بطل
الدوري الألماني
، في صفقة قد تصبح قياسية في تاريخ الأخير.
وأفادت التقارير بأن قيمة صفقة التعاقد مع ابن العشرين عاما حتى 2030 ستكلف
ليفركوزن
32 مليون يورو (37 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بشروط معينة.
ويتشارك الوافدان الجديدان هذا الصيف الأمريكي ماليك تيلمان والإنجليزي جاريل كوانساه الرقم القياسي لأكبر صفقة في تاريخ ليفركوزن بعدما كلف كل منهما
بطل
ثنائية الدوري والكأس للموسم قبل الماضي 35 مليون يورو.
ودافع صغير عن ألوان
موناكو
منذ 2020 وخاض معه 85 مباراة في كافة المسابقات، مسجلا 15 هدفا بينها 12 في
الدوري الفرنسي
في 67 مباراة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
إلياس بن صغير
باير ليفركوزن
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
ليفركوزن
المغربي
ألوان ༻
المغرب
موناكو
