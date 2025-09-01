الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
إيزاك ينتقل إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
إيزاك ينتقل إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
رياضة
2025-09-01 | 03:08
633 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نجح
نادي ليفربول
، في إنجاز صفقة المهاجم
السويدي
ألكسندر إيزاك
، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.
وشهدت الأيام الماضية،
جدلا
واسعا، بعد تمرد إيزاك داخل
نيوكاسل
، ورفضه الانخراط في التدريبات، لرغبته في الانتقال للريدز.
وحسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل"، فإن
ليفربول
نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي الماكبايس، بشأن ضم إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.
وكثف ليفربول، محادثاته مع مسؤولي نيوكاسل، مساء أمس الأحد، لتسفر عن اتفاق حول قيمة الصفقة، حيث أفادت مصادر لصحيفة الديلي ميل، بأن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 130 مليونا.
وبموجب ذلك، سيخضع إيزاك للفحوصات الطبية في ليفربول، صباح اليوم الإثنين، قبل توقيعه على عقد لمدة 6 سنوات.
وسيصبح إيزاك بذلك، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليتجاوز الألماني
فلوريان فيرتز
، المنضم هذا الصيف للريدز مقابل 120 مليون إسترليني.
ايزاك
ينتقل
ليفربول
السومرية نيوز
ألكسندر إيزاك
فلوريان فيرتز
نادي ليفربول
سومرية نيوز
السومرية
السويدي
