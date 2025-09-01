إيزاك ينتقل إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وشهدت الأيام الماضية، واسعا، بعد تمرد إيزاك داخل ، ورفضه الانخراط في التدريبات، لرغبته في الانتقال للريدز.وحسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل"، فإن نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي الماكبايس، بشأن ضم إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.وكثف ليفربول، محادثاته مع مسؤولي نيوكاسل، مساء أمس الأحد، لتسفر عن اتفاق حول قيمة الصفقة، حيث أفادت مصادر لصحيفة الديلي ميل، بأن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 130 مليونا.وبموجب ذلك، سيخضع إيزاك للفحوصات الطبية في ليفربول، صباح اليوم الإثنين، قبل توقيعه على عقد لمدة 6 سنوات.وسيصبح إيزاك بذلك، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليتجاوز الألماني ، المنضم هذا الصيف للريدز مقابل 120 مليون إسترليني.