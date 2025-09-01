مانشستر سيتي يحسم صفقة التعاقد مع دوناروما

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن جيانلويغي أتم انتقاله إلى من .وسيخضع دوناروما للفحوصات الطبية، الإثنين، حيث تم الاتفاق على صفقة طويلة الأمد قبل عدة أسابيع.وأتم دوناروما انتقاله إلى مان سيتي بعد اتفاق إدارة الاتحاد على رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشه التركي.وسيحاول سيتي حسم صفقة دوناروما قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء الإثنين 1 سبتمبر/ أيلول.