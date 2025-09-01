صفقة صادمة.. مانشستر يونايتد يضم حارساً جديداً

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن حسم التعاقد مع سين لامينز، حارس مرمى فريق أنتويرب البلجيكي.وتبلغ قيمة الانتقال ١٨ مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أقل من نصف ما كان ينوي النادي دفعه لشراء الأرجنتيني إيميليانو ، من مواطنه ، وذلك بعقد مدته 5 سنوات.وبحسب التقرير الإنجليزي فإن مان لن يكون بحاجة الآن للتعاقد مع مارتينيز، المتوج بجائزة الأفضل في العالم في آخر عامين، مما سيجبر بطل ٢٠٢٢ على البقاء في فيلا بارك.وكان مارتينيز أحد الأسماء المهمة في حملة تتويج المنتخب الأرجنتيني بقيادة بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986.ولم يكن التعاقد مع مارتينيز خيارا قويا لدى يونايتد منذ البداية، بسبب أمور تتعلق بشخصيته، بحسب ما نشرت تقارير صحفية في وقت سابق.ويعاني يونايتد على مستوى مركز حراسة المرمى، حيث لم يعد روبن أموريم للشياطين الحمر يثق بإمكانيات الكاميروني .وحتى بعد الاعتماد على التركي ألتاي بايندير الذي بدأ جميع مباريات يونايتد الثلاث في لم تتوقف أزمات حراس المرمى في أولد ترافورد.وبحسب شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، فإن سين لامينز الحارس المنتظر ليونايتد قام بـ 173 تصديًا في الدوري البلجيكي في موسم 2024-25 - أكثر بـ20 تصديًا على الأقل من أي حارس آخر في أي من الدوريات العشرة الأولى في أوروبا خلال الموسم ذاته.