حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539204-638923355594308693.jpg
برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين
رياضة
2025-09-01 | 10:58
251 شوهد
كشفت تقارير أن
فيرمين لوبيز
سيبقى في برشلونة، بعد تكهنات خلال الأيام الماضية ربطته بالرحيل إلى
تشيلسي
في الميركاتو الحالي.
بحسب SPORT، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية، ظلت المفاوضات مفتوحة، لكن رغبة اللاعب تمثلت في البقاء في النادي الذي نشأ فيه.
لذلك، مع عدم حصول
النادي الكتالوني
على رد من اللاعب، بعد منحه فترة 48 ساعة للاختيار بين البقاء في
نادي برشلونة
أو التقدم في المفاوضات مع
تشيلسي
، يعتبر برشلونة الأمر منتهياً.
على الرغم من أنه لا يزال هناك بضع ساعات متبقية، إلا أن المدير الرياضي
ديكو
يعتبر أن نافذة الانتقالات الصيفية مغلقة بالفعل، باستثناء حسم مستقبل
هيكتور فورت
، الذي يسعى مايوركا لضمه.
وكان المدرب
هانزي فليك
قد أعرب أيضاً عن أمله في بقاء فيرمين في صفوف برشلونة، كما أضاف التقرير أن تركيز لاعب خط الوسط منصب على المنتخب الإسباني، ولم يتخذ أي خطوات تجاه عرض تشيلسي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
برشلونة يحدد شرطين أمام تشيلسي للتخلي عن نجمه فيرمين لوبيز
05:14 | 2025-08-27
الرافدين يغلق ملف الدعاوى الهولندية
10:44 | 2025-08-26
هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة
05:55 | 2025-08-31
مارتينيز يكشف سبب رحيله المفاجئ عن برشلونة
10:44 | 2025-08-13
برشلونة
فيرمين
النادي الكتالوني
فيرمين لوبيز
نادي برشلونة
هيكتور فورت
هانزي فليك
الرياض
تشيلسي
لوبيز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
40.07%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
17.56%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
12.1%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
11.04%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
11.03%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
تعاملات الاحد.. تعرف أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
8.2%
03:55 | 2025-08-31
تعاملات الاحد.. تعرف أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:55 | 2025-08-31
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شاهد بالفيديو عملية اعتقال شبكة التمويل الرئيسية لكيان داعش
13:20 | 2025-09-01
خاص للسومرية.. ماذا وجد تحت منارة الحدباء (فيديو)
11:37 | 2025-09-01
الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة
10:47 | 2025-09-01
تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات
07:24 | 2025-09-01
عد ازالة التجاوزات... بدء اعمال تطوير شارع سوق مريدي في بغداد
05:12 | 2025-09-01
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
03:12 | 2025-09-01
البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي
02:16 | 2025-09-01
ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
15:52 | 2025-08-31
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
