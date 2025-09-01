برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين

بحسب SPORT، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية، ظلت المفاوضات مفتوحة، لكن رغبة اللاعب تمثلت في البقاء في النادي الذي نشأ فيه.لذلك، مع عدم حصول على رد من اللاعب، بعد منحه فترة 48 ساعة للاختيار بين البقاء في أو التقدم في المفاوضات مع ، يعتبر برشلونة الأمر منتهياً.على الرغم من أنه لا يزال هناك بضع ساعات متبقية، إلا أن المدير الرياضي يعتبر أن نافذة الانتقالات الصيفية مغلقة بالفعل، باستثناء حسم مستقبل ، الذي يسعى مايوركا لضمه.وكان المدرب قد أعرب أيضاً عن أمله في بقاء فيرمين في صفوف برشلونة، كما أضاف التقرير أن تركيز لاعب خط الوسط منصب على المنتخب الإسباني، ولم يتخذ أي خطوات تجاه عرض تشيلسي.