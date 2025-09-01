كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره المصري

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخبنا بهدف نظيف جاء طريق ياسر في الدقيقة الثانية من المباراة بخطأ من حارس منتخب ، وعزز منتخبنا فوزه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة عن طريق البديل في الدقيقة 68 .ويتصدر منتخبنا فرق مجموعته بــ 6 نقاط و3 أهداف بعد فوزين متتاليين على ومصر.