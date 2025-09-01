Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مقابل اتفاق.. إيران تعلن استعدادها لخفض تخصيب اليورانيوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الخنوس المغربي يوقع لشتوتغارت

رياضة

2025-09-01 | 13:15
الخنوس المغربي يوقع لشتوتغارت
29 شوهد

أعلن نادي شتوتغارت، اليوم الإثنين، رسميًا تعاقده مع الدولي المغربي بلال الخنوس قادمًا من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وسينضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع شرط الشراء الإلزامي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.
وكشف موقع "ذي أتلتيك" أن الخنوس أبلغ إدارة ليستر سيتي خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع الفريق الإنجليزي، مؤكّدًا رغبته في خوض تجربة جديدة.
وخاض بلال الخنوس، البالغ 21 عامًا، الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر سيتي في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويلعب في مركز الوسط المهاجم.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
خبر غير سار للمنتخب السعودي في بداية معسكره
15:02 | 2025-09-01
قبل إغلاق الميركاتو.. ليفربول يقترب من صفقة جديدة
14:08 | 2025-09-01
وفاة نجم الملاكمة جو بوغنر عن 75 عاما
13:51 | 2025-09-01
إقالة 3 مدربين سابقين لمانشستر يونايتد خلال 5 أيام.. لعنة الشياطين تلاحقهم
13:28 | 2025-09-01
كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره المصري
11:22 | 2025-09-01
برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين
10:58 | 2025-09-01
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاهد بالفيديو عملية اعتقال شبكة التمويل الرئيسية لكيان داعش
Play
شاهد بالفيديو عملية اعتقال شبكة التمويل الرئيسية لكيان داعش
13:20 | 2025-09-01
خاص للسومرية.. ماذا وجد تحت منارة الحدباء (فيديو)
Play
خاص للسومرية.. ماذا وجد تحت منارة الحدباء (فيديو)
11:37 | 2025-09-01
الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة
Play
الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة
10:47 | 2025-09-01
تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات
Play
تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات
07:24 | 2025-09-01
عد ازالة التجاوزات... بدء اعمال تطوير شارع سوق مريدي في بغداد
Play
عد ازالة التجاوزات... بدء اعمال تطوير شارع سوق مريدي في بغداد
05:12 | 2025-09-01
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
Play
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
03:12 | 2025-09-01
البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي
Play
البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي
02:16 | 2025-09-01
ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
Play
ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
15:52 | 2025-08-31
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
Play
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
Play
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.