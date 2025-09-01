الخنوس المغربي يوقع لشتوتغارت

وسينضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع شرط الشراء الإلزامي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.وكشف موقع "ذي أتلتيك" أن الخنوس أبلغ إدارة خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع الفريق الإنجليزي، مؤكّدًا رغبته في خوض تجربة جديدة.وخاض ، البالغ 21 عامًا، الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر سيتي في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويلعب في مركز الوسط المهاجم.