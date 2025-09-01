وفاة نجم الملاكمة جو بوغنر عن 75 عاما

وأعلن مجلس الملاكمة البريطاني في بيان "ببالغ الحزن والأسى، توفي وأوروبا والكومنولث السابق في الوزن الثقيل، جو بوغنر، والمنافس على لقب ، في دار رعايته في ".وقدم مجلس الملاكمة البريطاني بأحر التعازي لعائلة جو بوغنر.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بوغنر فقد التعاطف في بريطانيا بعدما النجم على الاعتزال بفوز مثير للجدل بالنقاط في عام 1971، ليحصد ألقاب بريطانيا والكومنولث وأوروبا.وأضافت أن الملاكم الراحل خسر بالنقاط مرتين أمام أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي، حيث كانت المرة الثانية عندما تنافس على لقب العالم للوزن الثقيل، ومرة أخرى أمام فريزر.واعتزل بوغنر الملاكمة لأول مرة بعد خسارته بالضربة القاضية أمام برونو عام 1987، لكنه عاد مجددا للملاكمة بعد ثماني سنوات بسبب مواجهته ضائقة مالية، وفاز باللقب ، بالإضافة إلى حزام العالمي ببلوغه 48 عاما.وأنهى بوغنر مع الملاكمة بشكل نهائي في عام 1999، وذلك بعد مسيرة طويلة دامت 32 عاما.وبعد اعتزال الملاكمة، اتجه بوغنر إلى عالم السينما، وظهر في برنامج تلفزيوني شهير في عام 2009، وقضى بوغنر سنواته الأخيرة في أستراليا، حيث كان يقيم في دار رعاية بعد إصابته بالخرف.