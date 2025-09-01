الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539239-638923468766640252.jpg
قبل إغلاق الميركاتو.. ليفربول يقترب من صفقة جديدة
رياضة
2025-09-01 | 14:08
المصدر:
روسيا اليوم
8 شوهد
اقترب
نادي ليفربول
من إبرام صفقة جديدة كبيرة، بعد ساعات من حسم صفقة تعاقده مع النجم
السويدي
ألكسندر إيزاك
من
نيوكاسل
مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن
ليفربول
توصل إلى اتفاق مع
كريستال بالاس
على دفع نحو 40 مليون يورو للظفر بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي مارك جيهي (25 عاما)، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وتتضمن الصفقة اتفاقا يمنح نادي
كريستال
بالاس حقا في 10 بالمئة من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب الدولي الإنجليزي.
وكان كريستال بالاس يطلب في البداية نحو 46 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، لكنه وافق على العرض النهائي في ظل دخول جيهي العام الأخير من عقده، ما زاد من ضغوط التفاوض وقلل من حظوظ النادي في الاحتفاظ به.
ويأتي تحرك ليفربول في اليوم نفسه الذي حسم فيه النادي صفقة
ألكسندر إيزاك
، ما يعد إشارة واضحة إلى توجهات ليفربول الطموحة هذا الموسم.
وكان ليفربول بدأ موسمه محليا بقوة، بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في أول ثلاث جولات من
الدوري الإنجليزي الممتاز
، ليرسل رسالة واضحة حول نيته الدفاع عن لقبه بشكل جدي.
مقالات ذات صلة
ريال مدريد يقترب من "صفقة جديدة"
16:26 | 2025-06-05
ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم صفقة جديدة
10:43 | 2025-08-13
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد
18:41 | 2025-07-19
شهر واحد على إغلاق الميركاتو: "لا ليغا" على وشك فقدان بريقها
08:40 | 2025-08-02
ليفربول
صفقة جديدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
ألكسندر إيزاك
نادي ليفربول
السويدي
كريستال
نيوكاسل
خبر غير سار للمنتخب السعودي في بداية معسكره
15:02 | 2025-09-01
وفاة نجم الملاكمة جو بوغنر عن 75 عاما
13:51 | 2025-09-01
إقالة 3 مدربين سابقين لمانشستر يونايتد خلال 5 أيام.. لعنة الشياطين تلاحقهم
13:28 | 2025-09-01
الخنوس المغربي يوقع لشتوتغارت
13:15 | 2025-09-01
كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره المصري
11:22 | 2025-09-01
برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين
10:58 | 2025-09-01
