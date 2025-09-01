قبل إغلاق الميركاتو.. ليفربول يقترب من صفقة جديدة

ووفقا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن توصل إلى اتفاق مع على دفع نحو 40 مليون يورو للظفر بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي مارك جيهي (25 عاما)، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وتتضمن الصفقة اتفاقا يمنح نادي بالاس حقا في 10 بالمئة من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب الدولي الإنجليزي.وكان كريستال بالاس يطلب في البداية نحو 46 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، لكنه وافق على العرض النهائي في ظل دخول جيهي العام الأخير من عقده، ما زاد من ضغوط التفاوض وقلل من حظوظ النادي في الاحتفاظ به.ويأتي تحرك ليفربول في اليوم نفسه الذي حسم فيه النادي صفقة ، ما يعد إشارة واضحة إلى توجهات ليفربول الطموحة هذا الموسم.وكان ليفربول بدأ موسمه محليا بقوة، بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في أول ثلاث جولات من ، ليرسل رسالة واضحة حول نيته الدفاع عن لقبه بشكل جدي.