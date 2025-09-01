خبر غير سار للمنتخب السعودي في بداية معسكره

ووفقا لصحيفة "الرياضية" ، فإن اشتكى من آلام عضلية اضطرته لمغادرة الحصة التدريبية الأولى، قبل وديتي الشمالية والتشيك يومي 4 و8 أيلول الجاري.وأوضحت الصحيفة أن إصابة الدوسري تتركز في أعلى الفخذ، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها لا تبدو خطيرة، ما يخفف من القلق حول جاهزية قائد الأخضر للمباراتين.ومضى الفرنسي مدرب المنتخب في تنفيذ برنامجه التدريبي، حيث ركّز على العمل التكتيكي باللعب عبر الأطراف ومن العمق، مع تدريبات مكثفة على التمريرات القصيرة والطويلة.وشهد المران انضمام 6 لاعبين من ، تأخروا يومًا واحدًا بسبب مشاركتهم أمام العربي في كأس خادم الشريفين، وهم: الحارس الصانبي، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، ومحمد بكر، وعلي مجرشي.وسبق أن استدعى أبو الشامات لتعويض غياب المصاب.ويستعد المنتخب من خلال معسكر التشيك، لمواجهة منتخبي إندونيسيا والعراق بجدة، في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026، الذي يتيح تأهل المتصدرين مباشرة، فيما يخوض الثالث ملحقًا عالميًا.