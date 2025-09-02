Alsumaria Tv
الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض بمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا

رياضة

2025-09-02 | 03:55
الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض بمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا
314 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

عُقد، صباح اليوم الثلاثاء، في فندق Fairfield في العاصمةِ الكمبودية بنوم بنه، المؤتمرُ التنسيقيُّ الخاص بالمنتخباتِ المشاركة في تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات دون 23 عاماً التي تضم منتخبات العراق الأولمبي والمنتخب المستضيف كمبوديا وسلطنة عمان وباكستان.

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، خلال الاجتماع، جميعَ المتطلبات الإدارية والتنظيمية والطبيّة والإعلامية التي تخصُّ مباريات تلك المجموعة، والتي ستنطلق يوم غدٍ الأربعاء بلقاء منتخبنا الأولمبي مع نظيره الباكستاني عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، بحسب بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز.

وسيرتدي منتخبنا – بحسب البيان - الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود الكامل، بينما سيرتدي منتخب باكستان الزي الأخضر.

ومثّل الجانب العراقيّ في الاجتماعِ التنسيقيّ كلٌ من المديرِ الإداريّ نديم كريم، والدكتور قاسم الجنابي، والمنسق الإعلاميّ قحطان المالكي، ومسؤول التجهيزات عدي جبار.
