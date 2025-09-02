الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض بمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، خلال الاجتماع، جميعَ المتطلبات الإدارية والتنظيمية والطبيّة والإعلامية التي تخصُّ مباريات تلك المجموعة، والتي ستنطلق يوم غدٍ الأربعاء بلقاء منتخبنا الأولمبي مع نظيره الباكستاني عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الكمبودية ، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت ، بحسب بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز.وسيرتدي منتخبنا – بحسب البيان - الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود الكامل، بينما سيرتدي منتخب باكستان الزي الأخضر.ومثّل الجانب العراقيّ في الاجتماعِ التنسيقيّ كلٌ من المديرِ الإداريّ ، والدكتور ، والمنسق الإعلاميّ ، ومسؤول التجهيزات عدي جبار.