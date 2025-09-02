علي الحمادي يثير الجدل بعد انتقاله إلى لوتون تاون الإنجليزي

وانتقل صاحب الـ23 عامًا إلى لوتون تاون على سبيل الإعارة، قادمًا من فريق إبسويتش تاون، مع إمكانية تحويل الإعارة إلى شراء إلزامي، في حال تحققت بعض الأهداف المتعلقة بعدد المشاركات.وقال مدرب فريق لوتون تاون مات بلومفيلد في تصريح للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للغاية لهذه الصفقة. لقد كنت معجبًا باللاعب منذ فترة طويلة، وهذا توقيع يعكس نوايانا بوضوح، خاصة بعد الطريقة التي تطور بها خلال العامين الماضيين. المهاجم العراقي شخص رائع، واثق من نفسه ولا يخشى التعبير عن رأيه".وأضاف: " كلاعب يمتلك السرعة والقوة، ويريد دائمًا التحرك خلف المدافعين وتسجيل الأهداف. لقد تطور أداؤه كثيرًا في ، ومنذ انتقاله إلى إبسويتش لعب بجوار لاعبين مميزين للغاية، ما حسن مستواه بشكل عام، خصوصًا وأن اللاعب يمتلك سجلًّا جيدًا بخوضه 11 مباراة في البريميرليغ".مدرب لوتون تاون يصف بـ"اللاعب المؤثر"وعن أسباب موافقة المهاجم على الانتقال إلى صفوف لوتون تاون، أكد بلومفيلد قائلًا: "علي الحمادي يعمل حاليًّا على استعادة جاهزيته البدنية، بعد إصابة طفيفة في عضلة السمانة، لكننا نتطلع بشدة لأن يكون جزءًا مهمًّا من مستقبلنا، لأنه لاعب مؤثر وسبق أن ساهم في صعود إبسويتش تاون إلى ".ويُعد الحمادي رابع صفقات لوتون تاون بعد كل من: شايدن موريس من ، إيثون آرتشر من تشيلتنهام، وجو غبود من غيلينغهام، ليكمل لوتون صفوفه بالصفقات التي حددها الجهاز الفني.وكان المهاجم العراقي الدولي قد برز بقوة خلال فترته الغزيرة بالأهداف مع فريق إيه إف سي ويمبلدون، حيث سجل 27 هدفًا في 48 مباراة، وهو ما منحه فرصة الانتقال إلى إبسويتش في الموسم قبل الماضي.يذكر أن الحمادي غاب عن صفوف المنتخب العراقي في ملك ، بسبب تعرضه للإصابة في عضلة السمانة، ويحتاج إلى أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى الملاعب وخوض المباريات بشكل طبيعي.