بند مثير للجدل في صفقة إيزاك مع ليفربول

وحسب تقارير إعلامية، فإن الصفقة شهدت بندا نادرا في عالم الانتقالات يعرف باسم "مدفوعات التضامن".ووفقا لمصادر، سيدفع 125 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل مباشرة، بينما تذهب 5 ملايين جنيه إسترليني كـ"مدفوعات تضامنية" لصالح الأندية التي ساهمت في تكوين اللاعب بين سن 12 و23 عاما.وذلك يعني أن لن يكون النادي الوحيد المستفيد من صفقة انتقال إيزاك إلى "الريدز".وكشفت تقارير أن هناك 4 أندية مستفيدة من الصفقة، هي نيوكاسل، أيك سولنا (النادي الأم)، الألماني، وريال سوسيداد الإسباني.وأبرزت: "المفاجأة أن هذا المبلغ (5 ملايين) لم يأت من خزينة ليفربول فحسب، بل من مكافأة كان إيزاك سيحصل عليها من نيوكاسل، قبل أن يتنازل عنها لتسهيل انتقاله إلى الريدز في الساعات الأخيرة من الميركاتو".