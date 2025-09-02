الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539385-638924124128730196.webp
بند مثير للجدل في صفقة إيزاك مع ليفربول
رياضة
2025-09-02 | 08:12
60 شوهد
أثار انتقال
السويدي
ألكسندر إيزاك
من
نيوكاسل يونايتد
إلى
ليفربول
الكثير من الجدل، بعدما أصبحت الصفقة الأغلى في تاريخ
الدوري الإنجليزي الممتاز
بقيمة وصلت إلى 130 مليون جنيه إسترليني.
وحسب تقارير إعلامية، فإن الصفقة شهدت بندا نادرا في عالم الانتقالات يعرف باسم "مدفوعات التضامن".
ووفقا لمصادر، سيدفع
ليفربول
125 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل مباشرة، بينما تذهب 5 ملايين جنيه إسترليني كـ"مدفوعات تضامنية" لصالح الأندية التي ساهمت في تكوين اللاعب بين سن 12 و23 عاما.
وذلك يعني أن
نيوكاسل
لن يكون النادي الوحيد المستفيد من صفقة انتقال إيزاك إلى "الريدز".
وكشفت تقارير أن هناك 4 أندية مستفيدة من الصفقة، هي نيوكاسل، أيك سولنا
السويدي
(النادي الأم)،
بروسيا دورتموند
الألماني، وريال سوسيداد الإسباني.
وأبرزت: "المفاجأة أن هذا المبلغ (5 ملايين) لم يأت من خزينة ليفربول فحسب، بل من مكافأة كان إيزاك سيحصل عليها من نيوكاسل، قبل أن يتنازل عنها لتسهيل انتقاله إلى الريدز في الساعات الأخيرة من الميركاتو".
مقالات ذات صلة
إيزاك ينتقل إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
03:08 | 2025-09-01
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة الريال وباريس
15:36 | 2025-07-07
قبل إغلاق الميركاتو.. ليفربول يقترب من صفقة جديدة
14:08 | 2025-09-01
ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم صفقة جديدة
10:43 | 2025-08-13
إيزاك
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
بروسيا دورتموند
ألكسندر إيزاك
ريال سوسيداد
دورتموند
السويدي
+A
-A
اخترنا لك
ما حقيقة ترشيح تشافي لتدريب ليفركوزن؟
07:47 | 2025-09-02
رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما
07:43 | 2025-09-02
بعد 8 سنوات.. إيدرسون يودع مانشستر سيتي
05:55 | 2025-09-02
علي الحمادي يثير الجدل بعد انتقاله إلى لوتون تاون الإنجليزي
05:31 | 2025-09-02
"الطقس سيؤثر على الجميع": مدرب الأولمبي العراقي يرد على تساؤلات الصحافة الكمبودية
04:03 | 2025-09-02
الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض بمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا
03:55 | 2025-09-02
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
53.58%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
15.9%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
14.28%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
6.79%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
إيران تطلق تحذيراً نارياً: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيطال حتى من يدعمونها
دوليات
5.33%
13:15 | 2025-08-31
إيران تطلق تحذيراً نارياً: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيطال حتى من يدعمونها
13:15 | 2025-08-31
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
محليات
4.11%
05:44 | 2025-09-01
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
05:44 | 2025-09-01
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
"عودة قريبة للبشير شو".. البشير يسخر من فكرة عودة أمريكا لتغيير النظام ويتحدث عن الحشد
05:13 | 2025-09-02
انهيار جبلي مدمر في السودان يودي بحياة ما يقارب 1000 نسمة
04:47 | 2025-09-02
زوجة رئيس وزراء ماليزيا ترفض مصافحة الرئيس الصيني! (شاهد)
04:22 | 2025-09-02
اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!
04:00 | 2025-09-02
وزارة الهجرة تتصدي للحملات الانتخابية غير القانونية في مخيمات النازحين
03:40 | 2025-09-02
في البصرة... طوابير للحصول على المياه (فيديو)
16:24 | 2025-09-01
شاهد بالفيديو عملية اعتقال شبكة التمويل الرئيسية لكيان داعش
13:20 | 2025-09-01
خاص للسومرية.. ماذا وجد تحت منارة الحدباء (فيديو)
11:37 | 2025-09-01
