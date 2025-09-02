الصفحة الرئيسية
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه
كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه
رياضة
2025-09-02 | 11:50
346 شوهد
يواجه النجم الدولي الإنجليزي
مورغان
جيبس
وايت، لاعب نوتنغهام فورست، جلسة استماع قضائية بسبب كلبه.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن
مورغان
جيبس
وايت فشل في تسجيل كلبه من
فصيلة
"XL Bully"، رغم مرور ما يقارب عامين على حظر امتلاك هذه السلالة دون شهادة إعفاء رسمية.
وأضافت أن صاحب الـ25 عاماً يملك الكلب "هارلو"، لكنه لم يلتزم بالموعد النهائي للتسجيل في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يُعد مخالفة بعد أن أصبح امتلاك الكلاب من هذه الفصيلة دون تصريح جريمة جنائية.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد حظرت بيع أو امتلاك هذه الكلاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد سلسلة من الحوادث المميتة المرتبطة بها.
وفي الحالات الجنائية القصوى، قد يواجه المخالفون عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية، حسب ما ورد لدى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب "ذا صن"، فإن القضية ضد جيبس وايت تُصنف كقضية مدنية وليست جنائية، وهو ما يقلل احتمالية إعدام الكلب، خصوصاً أنه لم يهاجم أي شخص.
ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الشرطة تقدمت بطلب إصدار "أمر إعدام" للكلب.
يذكر أن بعض نجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
يمتلكون كلاب XL Bully لأسباب أمنية، بعد سلسلة من المداهمات لمنازل اللاعبين.
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
بيان رسمي ينفي "تورط 30 سورياً" في حريق الكوت
15:45 | 2025-07-18
دعوة عراقية رسمية الى للبنان للمشاركة بمؤتمر دولي لإعادة الأشخاص من مخيم الهول
07:19 | 2025-08-27
جدل بعد دعوات رسمية لتجنب دراسة الطب والصيدلة في العراق
06:28 | 2025-08-05
رئيس لجنة النزاهة: يجب التحفظ على مدير الناقلات النفطية لتورطه بشبهات فساد مع سالم احمد سعيد
17:13 | 2025-07-12
اخترنا لك
رسميًا.. إنتر ميلان يتعاقد مع مدافع السيتي
14:00 | 2025-09-02
هل يحلم يامال بالكرة الذهبية.. هذا ما قاله عن فليك
12:22 | 2025-09-02
بند مثير للجدل في صفقة إيزاك مع ليفربول
08:12 | 2025-09-02
ما حقيقة ترشيح تشافي لتدريب ليفركوزن؟
07:47 | 2025-09-02
رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع الحارس الإيطالي دوناروما
07:43 | 2025-09-02
بعد 8 سنوات.. إيدرسون يودع مانشستر سيتي
05:55 | 2025-09-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
40.31%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
20.87%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
12.56%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
محليات
10%
05:44 | 2025-09-01
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
05:44 | 2025-09-01
محافظة تدخل الثلاثينية والأجواء تبتسم للعراقيين
محليات
8.64%
02:10 | 2025-09-02
محافظة تدخل الثلاثينية والأجواء تبتسم للعراقيين
02:10 | 2025-09-02
حسم قاطع من رئاسة البرلمان: قانون الحشد "لن يمرر" ويضر بمصالح العراقيين!
سياسة
7.61%
02:47 | 2025-09-01
حسم قاطع من رئاسة البرلمان: قانون الحشد "لن يمرر" ويضر بمصالح العراقيين!
02:47 | 2025-09-01
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
"عودة قريبة للبشير شو".. البشير يسخر من فكرة عودة أمريكا لتغيير النظام ويتحدث عن الحشد
05:13 | 2025-09-02
انهيار جبلي مدمر في السودان يودي بحياة ما يقارب 1000 نسمة
04:47 | 2025-09-02
زوجة رئيس وزراء ماليزيا ترفض مصافحة الرئيس الصيني! (شاهد)
04:22 | 2025-09-02
اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!
04:00 | 2025-09-02
وزارة الهجرة تتصدي للحملات الانتخابية غير القانونية في مخيمات النازحين
03:40 | 2025-09-02
في البصرة... طوابير للحصول على المياه (فيديو)
16:24 | 2025-09-01
