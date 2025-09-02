كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وايت فشل في تسجيل كلبه من "XL Bully"، رغم مرور ما يقارب عامين على حظر امتلاك هذه السلالة دون شهادة إعفاء رسمية.وأضافت أن صاحب الـ25 عاماً يملك الكلب "هارلو"، لكنه لم يلتزم بالموعد النهائي للتسجيل في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يُعد مخالفة بعد أن أصبح امتلاك الكلاب من هذه الفصيلة دون تصريح جريمة جنائية.وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد حظرت بيع أو امتلاك هذه الكلاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد سلسلة من الحوادث المميتة المرتبطة بها.وفي الحالات الجنائية القصوى، قد يواجه المخالفون عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية، حسب ما ورد لدى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وبحسب "ذا صن"، فإن القضية ضد جيبس وايت تُصنف كقضية مدنية وليست جنائية، وهو ما يقلل احتمالية إعدام الكلب، خصوصاً أنه لم يهاجم أي شخص.ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الشرطة تقدمت بطلب إصدار "أمر إعدام" للكلب.يذكر أن بعض نجوم يمتلكون كلاب XL Bully لأسباب أمنية، بعد سلسلة من المداهمات لمنازل اللاعبين.