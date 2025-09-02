Alsumaria Tv
كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه

رياضة

2025-09-02 | 11:50
كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه
346 شوهد

يواجه النجم الدولي الإنجليزي مورغان جيبس وايت، لاعب نوتنغهام فورست، جلسة استماع قضائية بسبب كلبه.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورغان جيبس وايت فشل في تسجيل كلبه من فصيلة "XL Bully"، رغم مرور ما يقارب عامين على حظر امتلاك هذه السلالة دون شهادة إعفاء رسمية.
وأضافت أن صاحب الـ25 عاماً يملك الكلب "هارلو"، لكنه لم يلتزم بالموعد النهائي للتسجيل في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يُعد مخالفة بعد أن أصبح امتلاك الكلاب من هذه الفصيلة دون تصريح جريمة جنائية.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد حظرت بيع أو امتلاك هذه الكلاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد سلسلة من الحوادث المميتة المرتبطة بها.
وفي الحالات الجنائية القصوى، قد يواجه المخالفون عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية، حسب ما ورد لدى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب "ذا صن"، فإن القضية ضد جيبس وايت تُصنف كقضية مدنية وليست جنائية، وهو ما يقلل احتمالية إعدام الكلب، خصوصاً أنه لم يهاجم أي شخص.
ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الشرطة تقدمت بطلب إصدار "أمر إعدام" للكلب.
يذكر أن بعض نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز يمتلكون كلاب XL Bully لأسباب أمنية، بعد سلسلة من المداهمات لمنازل اللاعبين.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
