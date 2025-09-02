هل يحلم يامال بالكرة الذهبية.. هذا ما قاله عن فليك

اعترف الإسباني ، نجم برشلونة الشاب، برغبته في الفوز بجائزة 2025.



ويتواجد من بين 30 مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وسط وجود منافسة قوية مع الفرنسي نجم على الجائزة.

وقال لامين في مقابلة مع شبكة "RTVE" : "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة سيكون أمراً رائعاً، وكل لاعب يتمنى الفوز بالكرة الذهبية، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب، كلاهما حلمان أرغب في تحقيقهما".

وأضاف لامين: "وجودي بين المرشحين في سن الـ18 عاماً شيء كبير، وآمل أن أفوز بالجائزة، لمن سأمنحها؟ ونيمار؛ إنهما أكثر من أستمتع باللعب معهما، أعتقد أن كان بإمكانه الفوز بها في أوج عطائه".

كما رد نجم برشلونة على تصريحات مدربه بعد التعادل 1-1 مع رايو فاليكانو، التي حذر فيها قائلاً: "الغرور يقضي على النجاح، وأن علينا اللعب كفريق واحد".

ليعلّق لامين بقوله: "بعد التعادل، تخرج غاضباً، أما في برشلونة، فالفوز دائماً واجب، لكنني لا أعتقد أن الأمر له علاقة بذلك".

وواصل: "هو (فليك) محق بشأن الأخطاء، لكننا حصدنا 7 نقاط من أصل 9 على ملاعب صعبة، لا يُدرك الناس أننا لم نلعب على أرضنا، بل إن الأمر لم يكن على مستوى لعبنا، لم نبدأ هذا الموسم بنفس القوة التي لعبنا بها الموسم الماضي، وعانينا من نقص في التركيز في النهاية".

وأنهى لامين قائلاً: "الأمر يتعلق بالعودة إلى مستوانا والفوز بالمباراة التالية مجدداً، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالتراخي أو نقص الرغبة في اللعب، فنحن فريق شاب ولدينا رغبة كبيرة في تحقيق المزيد، لأننا لم نفز بالكثير من الألقاب بعد، الدوري طويل جداً، ويجب أن نتحلى بالثبات".