رسميًا.. إنتر ميلان يتعاقد مع مدافع السيتي

ولد أكانجي في 19 يوليو 1995 بمدينة فيزندانجن السويسرية، ونشأ في عائلة رياضية؛ فوالدته لاعبة تنس سابقة ووالده لاعب كرة قدم هاوٍ.بدأ مسيرته في فريق فيزندانجن المحلي قبل أن ينتقل إلى فينترتور عام 2007، حيث خطا خطواته الأولى نحو الاحتراف، وفي 2015 ارتدى قميص ، الذي شهد انطلاقته الحقيقية رغم تعرضه لإصابة قوية في موسمه الأول.تألق المدافع السويسري مع بازل وقاده للفوز بلقبين للدوري وكأس ، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع في يناير 2018، حيث لعب 158 مباراة وحقق وكأس السوبر الألماني.في صيف 2022، انتقل أكانجي إلى ، حيث عاش واحدة من أنجح فتراته، بعدما لعب 136 مباراة وسجل 5 أهداف، محققًا دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي مرتين، وكأس ، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب 2023.على المستوى الدولي، يُعد أكانجي ركيزة أساسية في المنتخب السويسري منذ 2017، إذ شارك في 71 مباراة دولية، وبلغ ربع نهائي يورو 2020 و2024، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة الأخيرة.