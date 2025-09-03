المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الباكستاني في أولى مبارياته ضمن تصفيات كأس آسيا

ويعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة ، مباراة اليوم محطة مهمة وبوابة أساسية للدخول بقوة في أجواء التصفيات وتحقيق العلامة الكاملة منذ البداية، ساعياً الى حصد تسع نقاط كاملة من المجموعة لتفادي حسابات المركز الثاني، والتأهل المباشر إلى النهائيات.ويعول الجهاز الفني على لاعبي المنتخب وقدرتهم على تطبيق التوجيهات والخروج بنتيجة جيدة تعكس الصورة الحقيقية للكرة العراقية، مع تشديده الكبير على احترام جميع المنتخبات المنافسة، كونه يمثل مصدر قوة، لاسيما وأن لكل منتخب طريقة لعبه وخصوصيته داخل الملعب.وسيرتدي منتخبنا الطقمَ الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود الكامل ، بينما سيرتدي منتخب باكستان الزي الأخضر.