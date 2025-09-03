الإصابة تُبعد بشار رسن عن منافسات كأس ملك تايلاند

وذكر إعلام العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان لاعب المنتخب العراقي ، تعرّض لإصابة عضلية خلال الحصة التدريبية الثانية مع الفريق، وأظهرت الفحوصات الطبية حاجته للراحة لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.وبناءً على ذلك – بحسب البيان - قرّر مدرب المنتخب غراهام ، استدعاء اللاعب ليكون ضمن القائمة الرسمية المشاركة في ملك ، بديلًا عن رسن.