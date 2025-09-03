ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟

– رياضة



كسر اللاعب الإسباني نجم برشلونة حاجز الصمت ليكشف تفاصيل رفض الانتقال إلى ، موضحاً الأسباب الحقيقية التي دفعته لرفض عرض النادي الإنجليزي في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية.





ما سبب رفض فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟

أكد اللاعب الإسباني أن أولويته منذ البداية كانت دائمًا البقاء في برشلونة وارتداء قميص الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن شعوره بالانتماء للنادي يمتد منذ انضمامه إلى أكاديميته في سن الثانية عشرة، حيث كان حلمه أن يصل إلى الفريق الأول ويترك بصمته فيه.



وعن القرار النهائي، أوضح لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" : "في النهاية، كانت أولويتي دائمًا أن أبقى في برشلونة، لقد جئت هنا وأنا طفل صغير، وكان حلمي أن أتمكن من الوصول إلى الفريق الأول".



وأضاف البالغ من العمر 22 عامًا: "من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من أندية أخرى، وهو دائماً أمر يعد مجاملة؛ لكن الحقيقة هي أنني كنت دائمًا أطمح للبقاء هنا والنجاح مع الفريق".



وأكد لوبيز أن شعوره بالانتماء للنادي جعل استمراره في برشلونة هدفًا أساسيًا له: "لقد كان الانتماء للنادي مهمًا جدًا بالنسبة لي، لأنني كافحت دائمًا لأكون هنا ولأتمكن من اللعب لفريق برشلونة، هدفي دائمًا أن أبقى هنا.. في كرة القدم، لا يمكن التنبؤ بكل شيء وهناك أمور لا تعتمد عليك، لكن أولويتي كانت دائمًا البقاء والنجاح مع برشلونة".



ومنذ انضمامه للفريق الأول في موسم 2023-24 تحت إشراف المدرب هرنانديز، شارك فيرمين لوبيز في 90 مباراة رسمية مع برشلونة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 19 هدفًا وصناعة 11 تمريرة حاسمة.



كما نجح لوبيز في تحقيق ثلاثة ألقاب مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي، بعدما فرض برشلونة سيطرته على الساحة المحلية وتُوج بالثلاثية، المتمثلة في وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، مسجلاً بذلك موسمًا استثنائيًا في مسيرته الكروية.