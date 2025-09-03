ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الدفاع الإسرائيلية تعلن إطلاق قمر لأغراض التجسس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539473-638924883838291839.jpg
ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
رياضة
2025-09-03 | 05:25
103 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كسر اللاعب الإسباني
فيرمين لوبيز
نجم برشلونة حاجز الصمت ليكشف تفاصيل رفض الانتقال إلى
تشيلسي
، موضحاً الأسباب الحقيقية التي دفعته لرفض عرض النادي الإنجليزي في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية.
وحاول
تشيلسي
التعاقد مع
فيرمين لوبيز
مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، حيث عرض النادي اللندني مبلغًا يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، وأبدى برشلونة موافقة مبدئية، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب رفض
لوبيز
فكرة الرحيل عن الفريق.
ما سبب رفض فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
أكد اللاعب الإسباني أن أولويته منذ البداية كانت دائمًا البقاء في برشلونة وارتداء قميص الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن شعوره بالانتماء للنادي يمتد منذ انضمامه إلى أكاديميته في سن الثانية عشرة، حيث كان حلمه أن يصل إلى الفريق الأول ويترك بصمته فيه.
وعن القرار النهائي، أوضح لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"
الإسبانية
: "في النهاية، كانت أولويتي دائمًا أن أبقى في برشلونة، لقد جئت هنا وأنا طفل صغير، وكان حلمي أن أتمكن من الوصول إلى الفريق الأول".
وأضاف البالغ من العمر 22 عامًا: "من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من أندية أخرى، وهو دائماً أمر يعد مجاملة؛ لكن الحقيقة هي أنني كنت دائمًا أطمح للبقاء هنا والنجاح مع الفريق".
كما تحدث اللاعب عن العلاقة المميزة مع جماهير الفريق الكتالوني، وقال: "بالتأكيد شعرت بمحبة الجماهير. ليس هذا الأسبوع فقط، بل منذ انضمامي إلى الفريق الأول، شعرت دائمًا بالدعم الكبير من مشجعي برشلونة، إنه لشرف عظيم أن أكون لاعبًا مهمًا للفريق".
وأكد لوبيز أن شعوره بالانتماء للنادي جعل استمراره في برشلونة هدفًا أساسيًا له: "لقد كان الانتماء للنادي مهمًا جدًا بالنسبة لي، لأنني كافحت دائمًا لأكون هنا ولأتمكن من اللعب لفريق برشلونة، هدفي دائمًا أن أبقى هنا.. في كرة القدم، لا يمكن التنبؤ بكل شيء وهناك أمور لا تعتمد عليك، لكن أولويتي كانت دائمًا البقاء والنجاح مع برشلونة".
ومنذ انضمامه للفريق الأول في موسم 2023-24 تحت إشراف المدرب
تشافي
هرنانديز، شارك فيرمين لوبيز في 90 مباراة رسمية مع برشلونة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 19 هدفًا وصناعة 11 تمريرة حاسمة.
كما نجح لوبيز في تحقيق ثلاثة ألقاب مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي، بعدما فرض برشلونة سيطرته على الساحة المحلية وتُوج بالثلاثية، المتمثلة في
الدوري الإسباني
وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، مسجلاً بذلك موسمًا استثنائيًا في مسيرته الكروية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
برشلونة يحدد شرطين أمام تشيلسي للتخلي عن نجمه فيرمين لوبيز
05:14 | 2025-08-27
برشلونة يغلق ملف رحيل فيرمين
10:58 | 2025-09-01
حسم مصير لوبيز مع برشلونة
08:19 | 2025-08-03
برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع لاعب إنجليزي
14:47 | 2025-07-19
ما سبب رفض
لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
كأس السوبر الإسباني
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
شافي هرنانديز
فيرمين لوبيز
فريق برشلونة
سومرية نيوز
الإسبانية
+A
-A
اخترنا لك
لامين جمال غاضب بشأن انتقادات حفل ميلاده الأخير
07:03 | 2025-09-03
انتصار تاريخي: الأولمبي العراقي يمطر شباك باكستان بثمانية أهداف في تصفيات كأس آسيا
07:00 | 2025-09-03
الإصابة تُبعد بشار رسن عن منافسات كأس ملك تايلاند
04:19 | 2025-09-03
رسميا.. تشكيلةُ منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الباكستاني اليوم
04:08 | 2025-09-03
المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الباكستاني في أولى مبارياته ضمن تصفيات كأس آسيا
02:39 | 2025-09-03
ثلاثي برشلونة يرد على اتهامات فليك
17:11 | 2025-09-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
34.02%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
19.65%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
18.46%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.91%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
محافظة تدخل الثلاثينية والأجواء تبتسم للعراقيين
محليات
8.69%
02:10 | 2025-09-02
محافظة تدخل الثلاثينية والأجواء تبتسم للعراقيين
02:10 | 2025-09-02
معظمهم أجانب.. اعتقال 71 شخصا وتجهيزات عسكرية متنوعة في بغداد
أمن
7.27%
02:15 | 2025-09-03
معظمهم أجانب.. اعتقال 71 شخصا وتجهيزات عسكرية متنوعة في بغداد
02:15 | 2025-09-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
"عودة قريبة للبشير شو".. البشير يسخر من فكرة عودة أمريكا لتغيير النظام ويتحدث عن الحشد
05:13 | 2025-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.