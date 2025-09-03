انتصار تاريخي: الأولمبي العراقي يمطر شباك باكستان بثمانية أهداف في تصفيات كأس آسيا

وافتتح المنتخب العراقي التسجيل في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ، وذلك بعد طرد لاعب من صفوف المنتخب الباكستاني.في الشوط الثاني، واصل المنتخب العراقي سيطرته التامة على مجريات اللعب، حيث تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 و64 و72، ليحقق بذلك شخصي.وأضاف اللاعب أحمد عايد الهدف الخامس في الدقيقة 75، ثم تبعه ذوالفقار بهدف سادس في الدقيقة 83. وجاء الهدف السابع عن طريق اللاعب علي صادق في الدقيقة 84، قبل أن يختتم أحمد عايد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز ساحق للمنتخب العراقي، في نتيجة تعد الأبرز في التصفيات.وسجل المنتخب الباكستاني هدفه الوحيد في الشوط الثاني والذي جاء بعد الهدف الثاني للعراق.