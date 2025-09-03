لامين جمال غاضب بشأن انتقادات حفل ميلاده الأخير

وقال لامين في حواره مع قناة "RTVE": "بصراحة، لا تؤثر علي الانتقادات أدركت أن كل ما يحدث في حياتي سيناقش، وأحيانا أختلق بعض الأمور لأن هناك مواقف في حياتي لم أكن أعرفها حتى".كما أضاف: "لا أهتم كثيرا فقد قلت يوم تجديدي إنني سواء في الجيد أو السيئ لا أستمع إلا لدائرتي القريبة التي تعرف الحقيقة وما يهمني وهذا شيء في صالحي يساعدني كثيرا فلن تسمع أبدا أن لامين حزين أو سعيد بسبب كلام شخص آخر أواصل طريقي وأحافظ على عقليتي التي أعتقد أنها السبب في وصولي إلى ما أنا عليه".ويأتي هذا التصريح بعد موجة من الانتقادات التي تلقاها اللاعب بسبب حفل يوم ميلاده الأخير وما صحبته من أزمات والاستعانة بفتيات ورجال أقزام لتقديم فقرات ترفيهية وهو ما تسبب في خروج العديد من المنظمات الإنسانية تهدد برفع دعاوى قضائية على اللاعب.