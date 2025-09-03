توقيف راتب لاعب مشهور وسحب شارة القيادة منه بسبب منشور

وأعرب عن استيائه عبر بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لصالح الوافد الجديد يان فيرجيلي، خلال خسارة الفريق 1-2 أمام السبت الماضي، ببطولة .وأشرك أراساتي، الوافد الجديد فيرجيلي في أول مباراة له بعد يومين من انضمامه إلى النادي قادما من برشلونة، فيما أبدى رودريغيز (37 عاما) الذي يخوض موسمه الثامن مع مايوركا، غضبه بعد المباراة من تجاهله.وكتب رودريغيز في منشور على حسابه بموقع "إنستغرام": "أتفهم وأحترم بشدة أن القرارات المتعلقة بمن يلعب هي مسؤولية المدرب وحده وهو أمر حصري له. إنها مسؤوليته، وأنا ملتزم بذلك دائما".وتابع "ما لا أقبله هو عدم احترام الالتزام والتفاني في الأداء ".وأوضح رودريغيز "يؤلمني أن لاعبا وصل لتوه، بعد حصة تدريبية واحدة فقط، يحظى بفرصة اللعب على حساب زملائه الذين قضوا سنوات في الدفاع عن هذا بكل جهد وتفان، واضعين النادي دائما فوق كل اعتبار".وأوضح "أتمنى أن ينجح يان فيرجيلي هنا وأن نتمكن جميعا من مساعدته. لكن حدوث شيء كهذا يبعث برسالة سيئة لغرفة استبدال الملابس. العمل، والتفاني، أو الولاء لاقيمة له وهذا ما أغضبني".في المقابل، أصدر نادي مايوركا بيانا صباح اليوم الأربعاء جاء فيه: "يعلن نادي مايوركا عن إيقاف داني رودريغيز عن اللعب وعدم دفع راتبه. كما جرده النادي من شارة القيادة بأثر فوري".يذكر أن مايوركا يحتل المركز الـ18 (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد نقطة واحدة، عقب تعادله في لقاء وخسارته في مباراتين، حتى الآن في المسابقة.