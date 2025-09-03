الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539523-638925153752422964.webp
توقيف راتب لاعب مشهور وسحب شارة القيادة منه بسبب منشور
رياضة
2025-09-03 | 12:55
256 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
قرر نادي
ريال
مايوركا الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إيقاف داني
رودريغيز
وسحب شارة قيادة الفريق منه، بعد انتقادات لاعب خط الوسط للمدرب غاغوبا أراساتي.
وأعرب
رودريغيز
عن استيائه عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لصالح الوافد الجديد يان فيرجيلي، خلال خسارة الفريق 1-2 أمام
ريال مدريد
السبت الماضي، ببطولة
الدوري الإسباني
.
وأشرك أراساتي، الوافد الجديد فيرجيلي في أول مباراة له بعد يومين من انضمامه إلى النادي قادما من برشلونة، فيما أبدى رودريغيز (37 عاما) الذي يخوض موسمه الثامن مع مايوركا، غضبه بعد المباراة من تجاهله.
وكتب رودريغيز في منشور على حسابه بموقع "إنستغرام": "أتفهم وأحترم بشدة أن القرارات المتعلقة بمن يلعب هي مسؤولية المدرب وحده وهو أمر حصري له. إنها مسؤوليته، وأنا ملتزم بذلك دائما".
وتابع "ما لا أقبله هو عدم احترام الالتزام والتفاني في الأداء ".
وأوضح رودريغيز "يؤلمني أن لاعبا وصل لتوه، بعد حصة تدريبية واحدة فقط، يحظى بفرصة اللعب على حساب زملائه الذين قضوا سنوات في الدفاع عن هذا
القميص
بكل جهد وتفان، واضعين النادي دائما فوق كل اعتبار".
وأوضح "أتمنى أن ينجح يان فيرجيلي هنا وأن نتمكن جميعا من مساعدته. لكن حدوث شيء كهذا يبعث برسالة سيئة لغرفة استبدال الملابس. العمل، والتفاني، أو الولاء لاقيمة له وهذا ما أغضبني".
في المقابل، أصدر نادي مايوركا بيانا صباح اليوم الأربعاء جاء فيه: "يعلن نادي مايوركا عن إيقاف داني رودريغيز عن اللعب وعدم دفع راتبه. كما جرده النادي من شارة القيادة بأثر فوري".
يذكر أن
ريال
مايوركا يحتل المركز الـ18 (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد نقطة واحدة، عقب تعادله في لقاء وخسارته في مباراتين، حتى الآن في المسابقة.
مقالات ذات صلة
مخالفة على وزير النقل بسبب القيادة بسرعة "جنونية"
13:49 | 2025-08-25
أولها سحب شارة القيادة.. برشلونة يبدأ إجراءات معاقبة شتيغن
09:47 | 2025-08-07
إعلام عبري: الشرع سيعلن وقف إطلاق النار وسحب قواته من السويداء
14:16 | 2025-07-16
خبر كاذب منسوب لطيف سامي: لا صحة لسحب السوداني 10 تريليونات من الموازنة
09:53 | 2025-08-14
اخترنا لك
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال
15:15 | 2025-09-03
اليكم أغلى صفقات الإعارة في الميركاتو الصيفي 2025
13:38 | 2025-09-03
الفيفا يكشف حجم الإنفاق في الانتقالات الصيفية لعام 2025
13:30 | 2025-09-03
لامين جمال غاضب بشأن انتقادات حفل ميلاده الأخير
07:03 | 2025-09-03
انتصار تاريخي: الأولمبي العراقي يمطر شباك باكستان بثمانية أهداف في تصفيات كأس آسيا
07:00 | 2025-09-03
ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
05:25 | 2025-09-03
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
