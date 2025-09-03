الفيفا يكشف حجم الإنفاق في الانتقالات الصيفية لعام 2025

أصدر "فيفا"، بيانًا اليوم الأربعاء، للكشف عن حجم الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، مشيرًا إلى أنه تضاعف عن سوق الانتقالات في 2024.

وكشف بيان " " عن ميركاتو 2025 الصيفي شهد إنفاقًا وصل إلى 9.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة تتخطى 50% من الفترة نفسها في 2024.

وأشار البيان، إلى أندية إنجلترا تعد الأكثر إنفاقا بـ أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، بينما جاءت أندية في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.



أما بالنسبة لكرة القدم النسائية، فأشار بيان "فيفا" إلى أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 1100 صفقة، وإنفاق يزيد عن 12.3 مليون دولار أمريكي بنسبة تتخطى80% عن صيف 2024.



وتتصدر قائمة الانتقالات بأكثر من 4 ملايين دولار.



وقال إميليو سيلفيرو، رئيس والامتثال في "فيفا": "قدمت سوق الانتقالات أفضل ما لديها عند الرجال والسيدات أيضًا، وبالإضافة إلى هذا التطور ذي الصلة في كرة قدم الرجال، قبل عام من انطلاق 2026".



وختم: "جاءت أرقام الانتقالات إيجابية فعلًا في كرة قدم السيدات، وأكدت على نمو مطرد في كرة قدم السيدات على مستوى الأندية".