اليكم أغلى صفقات الإعارة في الميركاتو الصيفي 2025

ولم تعد الإعارة مجرد حل مؤقت للاعبين يبحثون عن دقائق لعب، بل تحولت إلى صفقات ضخمة تحمل أرقاما هائلة وتثير أصداء واسعة لدى الجماهير والخبراء.في هذا الميركاتو، دخلت أندية الصفوة في سباق خاص للفوز بخدمات النجوم على سبيل الإعارة، سواء لتجربة مواهب صاعدة أو للاستفادة من خبرة لاعبين عالميين لم يجدوا مكانا أساسيا في أنديتهم الأصلية.في السطور التالية نستعرض أبرز وأغلى صفقات الإعارة في الميركاتو الصيفي 2025، وفقا للأرقام المنشورة على موقع "ترانسفير ماركت".يتصدر المدافع التشيكي لاديسلاف كريسي قائمة أغلى صفقات الإعارة هذا الصيف، بانتقاله من جيرونا الإسباني إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 22.5 مليون يورو.يأتي ذلك ضمن صفقة ينتقل بموجبها اللاعب بشكل نهائي إلى ولفرهامبتون بتفعيل بند شراء إجباري بقيمة 7.5 مليون يورو الصيف المقبل.وجاء المهاجم نيكولاس في المركز الثاني، بانتقاله من الإنجليزي إلى الألماني على سبيل الإعارة مقابل 16.5 مليون يورو.وحل الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ثالثا، بانتقاله من تورينو الإيطالي إلى مواطنه على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون يورو.أما المهاجم الإيطالي لورينزو لوكا فجاء رابعا، بعد رحيله من الإيطالي إلى نابولي على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو.وفي المركز الخامس، تواجد الأوكراني سوداكوف، بانتقاله من دونيتسك الأوكراني إلى على سبيل الإعارة مقابل 6.75 مليون يورو.وجاء المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند سادسا، بانتقاله من الإنجليزي إلى نابولي على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو.بينما حل جواو بالينيا سابعا، بعد انتقاله من الألماني إلى الإنجليزي على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو.وحجز الحارس الإنجليزي أرون رامسديل مكانا القائمة، بانتقاله من ساوثهامبتون إلى على سبيل الإعارة مقابل 4.6 مليون يورو.