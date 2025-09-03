اليكم أغلى صفقات الإعارة في الميركاتو الصيفي 2025

ولم تعد الإعارة مجرد حل مؤقت للاعبين يبحثون عن دقائق لعب، بل تحولت إلى صفقات ضخمة تحمل أرقاما هائلة وتثير أصداء واسعة لدى الجماهير والخبراء.
في هذا الميركاتو، دخلت أندية الصفوة في سباق خاص للفوز بخدمات النجوم على سبيل الإعارة، سواء لتجربة مواهب صاعدة أو للاستفادة من خبرة لاعبين عالميين لم يجدوا مكانا أساسيا في أنديتهم الأصلية.
في السطور التالية نستعرض أبرز وأغلى صفقات الإعارة في الميركاتو الصيفي 2025، وفقا للأرقام المنشورة على موقع "ترانسفير ماركت".
يتصدر المدافع التشيكي لاديسلاف كريسي قائمة أغلى صفقات الإعارة هذا الصيف، بانتقاله من جيرونا الإسباني إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 22.5 مليون يورو.
يأتي ذلك ضمن صفقة ينتقل بموجبها اللاعب بشكل نهائي إلى ولفرهامبتون بتفعيل بند شراء إجباري بقيمة 7.5 مليون يورو الصيف المقبل.
وجاء المهاجم السنغالي
نيكولاس جاكسون
في المركز الثاني، بانتقاله من تشيلسي
الإنجليزي إلى بايرن ميونخ
الألماني على سبيل الإعارة مقابل 16.5 مليون يورو.
وحل الحارس الصربي
فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ثالثا، بانتقاله من تورينو الإيطالي إلى مواطنه نابولي
على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون يورو.
أما المهاجم الإيطالي لورينزو لوكا فجاء رابعا، بعد رحيله من أودينيزي
الإيطالي إلى نابولي على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو.
وفي المركز الخامس، تواجد الأوكراني جورجي
سوداكوف، بانتقاله من شاختار
دونيتسك الأوكراني إلى بنفيكا البرتغالي
على سبيل الإعارة مقابل 6.75 مليون يورو.
وجاء المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند سادسا، بانتقاله من مانشستر يونايتد
الإنجليزي إلى نابولي على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو.
بينما حل البرتغالي
جواو بالينيا سابعا، بعد انتقاله من بايرن ميونخ
الألماني إلى توتنهام
الإنجليزي على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو.
وحجز الحارس الإنجليزي أرون رامسديل مكانا القائمة، بانتقاله من ساوثهامبتون إلى نيوكاسل يونايتد
على سبيل الإعارة مقابل 4.6 مليون يورو.