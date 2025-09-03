Alsumaria Tv
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال

رياضة

2025-09-03 | 15:15
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال
المصدر:
روسيا اليوم
829 شوهد

مع اقتراب العد التنازلي نحو بطولة كأس العالم 2026، يواصل المنتخب السعودي تحضيراته للملحق الآسيوي، حيث سيلعب ضد إندونيسيا ثم العراق، يومي 8 و14 تشرين الأول المقبل، على ملعب الإنماء.

وتعيش الجماهير السعودية حالة من القلق، في ظل الإصابات المتكررة التي تلاحق لاعبي الأخضر، خلال المعسكرات التحضيرية، والتي قد تتسبب في ضياع الحلم المونديالي.

وسلطت الصحف السعودية، الضوء على كابوس الإصابات الذي ضرب عدد من النجوم، مؤخرا، قبل الأمتار الأخيرة من مباريات الملحق الآسيوي.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ظاهرة الإصابات، باتت حاضرة في كل معسكر للأخضر السعودي، لتطرح الكثير من التساؤلات حول جدية تشخيصها، وآلية التعامل الطبي، ومدى التنسيق بين الجهاز الطبي للأندية والجهاز الطبي للمنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير تنتظر شفافية أكبر وصرامة أعلى، ليبقى اللاعب السعودي حاضرا بكامل قوته في كل استحقاق قاري ودولي.

من جهتها، أكدت صحيفة "الرياضية"، التي ضربت المثل بمهاجم الهلال سالم الدوسري، حيث تأكد غيابه عن ودية مقدونيا الشمالية، التي ستقام غدا الخميس.

ويغيب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، عن مباراة جديدة للأخضر السعودي، لتصبح المباراة رقم 16، في سجل تاريخه مع منتخب بلاده، حيث سبق له الغياب في 15 مباراة بين 2018 حتى 2025 بسبب الإصابات.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
Play
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
Play
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
Play
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
Play
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
Play
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
Play
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
Play
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
Play
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
Play
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
Play
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
