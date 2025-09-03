الصفحة الرئيسية
ترامب ينتقد الصين: لست راضيا لتقييمها بشأن النصر على النازية
الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال
رياضة
2025-09-03 | 15:15
المصدر:
روسيا اليوم
829 شوهد
مع اقتراب
العد التنازلي
نحو
بطولة كأس العالم
2026، يواصل المنتخب السعودي تحضيراته للملحق الآسيوي، حيث سيلعب ضد إندونيسيا ثم
العراق
، يومي 8 و14 تشرين الأول المقبل، على ملعب الإنماء.
وتعيش الجماهير
السعودية
حالة من القلق، في ظل الإصابات المتكررة التي تلاحق لاعبي الأخضر، خلال المعسكرات التحضيرية، والتي قد تتسبب في ضياع الحلم المونديالي.
وسلطت الصحف السعودية، الضوء على كابوس الإصابات الذي ضرب عدد من النجوم، مؤخرا، قبل الأمتار الأخيرة من مباريات الملحق الآسيوي.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ظاهرة الإصابات، باتت حاضرة في كل معسكر للأخضر السعودي، لتطرح الكثير من التساؤلات حول جدية تشخيصها، وآلية التعامل الطبي، ومدى التنسيق بين الجهاز الطبي للأندية والجهاز الطبي للمنتخب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير تنتظر شفافية أكبر وصرامة أعلى، ليبقى اللاعب السعودي حاضرا بكامل قوته في كل استحقاق قاري ودولي.
من جهتها، أكدت صحيفة "الرياضية"، التي ضربت المثل بمهاجم
الهلال سالم الدوسري
، حيث تأكد غيابه عن ودية
مقدونيا
الشمالية، التي ستقام غدا الخميس.
ويغيب
سالم الدوسري
، قائد المنتخب السعودي، عن مباراة جديدة للأخضر السعودي، لتصبح المباراة رقم 16، في سجل تاريخه مع منتخب بلاده، حيث سبق له الغياب في 15 مباراة بين 2018 حتى 2025 بسبب الإصابات.
مقالات ذات صلة
الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال
12:13 | 2025-06-06
أول تعليق لميسي على تأهل ميامي لثمن نهائي المونديال
14:27 | 2025-06-24
عُمان تخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى الملحق الآسيوي
16:34 | 2025-06-10
منتخبنا الشبابي يستهل مشواره الخليجي بالفوز على البحرين بهدف دون رد
14:00 | 2025-08-29
المنتخب السعودي
المونديال
الهلال سالم الدوسري
بطولة كأس العالم
العد التنازلي
سالم الدوسري
كأس العالم
بطولة كأس
السعودية
الدوسري
أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من منتخب البرازيل
05:15 | 2025-09-04
ماذا يطلب فليك من لاعبي برشلونة بعد فترة التوقف الدولي؟
05:03 | 2025-09-04
لماذا لم ينجح برشلونة في العودة الكاملة لقاعدة 1:1 خلال انتقالات الصيف؟
04:52 | 2025-09-04
كأس ملك تايلاند: السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق بمواجهة هونغ كونغ
03:47 | 2025-09-04
اليوم.. شباب العراق في مواجهة مهمة مع عُمان بكأس الخليج
02:52 | 2025-09-04
الكشف عن الخطوات الأولى لشراء تذاكر مونديال 2026
17:02 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
34.55%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
17.65%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
13.99%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.5%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
11.44%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
محليات
10.87%
10:03 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
10:03 | 2025-09-03
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
فيديوهات
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
