الإصابات تهدد مشوار السعودية في التأهل للمونديال

وتعيش الجماهير حالة من القلق، في ظل الإصابات المتكررة التي تلاحق لاعبي الأخضر، خلال المعسكرات التحضيرية، والتي قد تتسبب في ضياع الحلم المونديالي.وسلطت الصحف السعودية، الضوء على كابوس الإصابات الذي ضرب عدد من النجوم، مؤخرا، قبل الأمتار الأخيرة من مباريات الملحق الآسيوي.وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن ظاهرة الإصابات، باتت حاضرة في كل معسكر للأخضر السعودي، لتطرح الكثير من التساؤلات حول جدية تشخيصها، وآلية التعامل الطبي، ومدى التنسيق بين الجهاز الطبي للأندية والجهاز الطبي للمنتخب.وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير تنتظر شفافية أكبر وصرامة أعلى، ليبقى اللاعب السعودي حاضرا بكامل قوته في كل استحقاق قاري ودولي.من جهتها، أكدت صحيفة "الرياضية"، التي ضربت المثل بمهاجم ، حيث تأكد غيابه عن ودية الشمالية، التي ستقام غدا الخميس.ويغيب ، قائد المنتخب السعودي، عن مباراة جديدة للأخضر السعودي، لتصبح المباراة رقم 16، في سجل تاريخه مع منتخب بلاده، حيث سبق له الغياب في 15 مباراة بين 2018 حتى 2025 بسبب الإصابات.