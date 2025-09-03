الكشف عن الخطوات الأولى لشراء تذاكر مونديال 2026

وتتراوح أسعار تذاكر المباريات الفردية حاليا من 60 دولارا أمريكيا لمباريات الدور الأول بمرحلة المجموعات إلى 6710 دولارات لحجز مقعد في المباراة النهائية، ومن المرجح أن تتغير هذه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.وسيكون بإمكان الجماهير من حاملي بطاقات والمسجلين للحصول على بطاقة "هوية "، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للفيفا على شبكة الإنترنت، الدخول في سحب البيع المسبق، وذلك خلال الفترة بين يومي 10 و19 سبتمبر الجاري.وسيبدأ اختيار المتأهلين من خلال هذه القرعة في تلقي إشعار في 29 سبتمبر، وسيكون بإمكانهم شراء التذاكر ابتداء من أول أكتوبر.وتقرر أيضا أن يتم تحديد حد أقصى للمبيعات بواقع أربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، مع منع أي شخص من شراء أكثر من 40 تذكرة طوال مدة البطولة.ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية فترة تسجيل أخرى من 27 إلى 31 أكتوبر، وستكون التذاكر متاحة لشرائها من منتصف إلى أوائل .أما المرحلة الثالثة، ستنطلق بعد إجراء قرعة البطولة وتحديد جدول مباريات الدور الأول في الخامس من ديسمبر المقبل.وستتاح للجماهير حينها لشراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الحجز مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.وسيقام مونديال 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 48 منتخبا.وقد ضمن 13 منتخبا التأهل بالفعل للبطولة التي ستقام في وكندا والمكسيك، ويعد منتخبا حامل اللقب والبرازيل من أبرز المنتخبات التي تأهلت للمونديال.