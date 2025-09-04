اليوم.. شباب العراق في مواجهة مهمة مع عُمان بكأس الخليج



يواجه منتخبُ الشباب، اليوم الخميس، نظيره العُماني في ثالث مبارياته ضمن منافساتِ لمنتخبات (دون 20 عاماً) في مدينةِ أبها .





وستُبث مباراة وعُمان عبر قنوات العراقية الرياضية والسعودية الرياضية وعُمان الرياضية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت .