لماذا لم ينجح برشلونة في العودة الكاملة لقاعدة 1:1 خلال انتقالات الصيف؟

وكما هو الحال في السنوات الأخيرة، واصل معاناته في تسجيل لاعبيه الجدد وهي مشكلة باتت تُعرف بأزمة ، وتحديدًا العودة إلى قاعدة 1:1.ما قاعدة 1:1؟تعد قاعدة 1:1 أحد أهم بنود الرقابة المالية في ، حيث تسمح للأندية بصرف يورو واحد مقابل كل يورو يتم تحقيقه كإيراد.العودة لهذا النظام كانت من أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو، لأنها تمنح النادي حرية كاملة في تسجيل اللاعبين دون الحاجة إلى بيع لاعبين أو تفعيل "رافعات مالية".لماذا لم ينجح برشلونة في العودة الكاملة لقاعدة 1:1؟في بداية عام 2025، بدا أن برشلـونة قد عاد بالفعل إلى قاعدة 1:1 بعد إبرام صفقة مالية ضخمة، حيث باع حقوق استغلال 475 مقعدًا لكبار الشخصيات في ملعب "سبوتيفاي " لصالح شركتين، مقابل 100 مليون يورو.النادي حصل فورًا على 58 مليون يورو، فيما تم جدولة الـ42 مليون المتبقية على دفعتين: الأولى تُدفع في سبتمبر 2025، والثانية قبل نهاية السنة المالية 2025-26.لكن المفاجأة كانت أن مدققي الحسابات في شركة "Crowe " لم يعترفوا سوى بالمبلغ المستلم فعليًا (58 مليون يورو)، ورفضوا إدراج المبلغ المتبقي في السجلات المالية، نظرًا لأنه لم يُدفع بعد، وبهذا، فقد برشلونة مؤقتًا امتيازه بالتصرف المالي وفق قاعدة 1:1، ولم يعد قادرًا على تسجيل جميع لاعبيه بسهولة.النتيجة.. صفقات غير مُسجلةرغم نجاح النادي في تسجيل معظم صفقاته الجديدة بفضل رحيل عدد من اللاعبين، فإن الوافد الجديد روني بردغجي لم يتم تسجيله ضمن الفريق الأول، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير حول جدوى كل تلك المالية.برشلـونة ما زال يأمل في استلام المبلغ المتبقي (42 مليون يورو) خلال الأسابيع المقبلة، وأكدت مصادر من داخل أن الدفعة الأولى من هذا المبلغ ستصل كما هو متفق عليه، فيما يعمل النادي حاليًا على ضمان تحصيل الدفعة الثانية عبر ضمانات مالية إضافية.وبمجرد اعتماد هذا المبلغ من جانب المدققين، يتوقع أن يعود برشلـونة بشكل رسمي ونهائي للعمل تحت قاعدة 1:1 وهو ما سيمنح النادي مرونة كاملة في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة دون الحاجة إلى مبيعات طارئة أو حلول معقدة.حتى إشعار آخر، سيظل برشلونة يسير على خيط رفيع بين طموحاته الرياضية وتحدياته المالية، فالفريق يعزز صفوفه على أرض الملعب، لكن السجلات المالية ما زالت تُقيده خارج الملعب.وما لم تُحل هذه الملفات بشكل نهائي، سيبقى تسجيل اللاعبين في كل سوق انتقالات معركة قائمة في أروقة "كامب نو".