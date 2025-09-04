أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من منتخب البرازيل

وخلال المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي لمباراة وبوليفيا في تصفيات 2026 علق المدرب السابق لريال على أسباب استبعاد الفتى الأسمر.وقال في تصريحات للصحفيين: "إنه خيار فني، وليس خيارًا تُمليه المشاكل البدنية".وأضاف: "كان قرارًا فنيًا استند إلى عدة عوامل. لا أحد يستطيع إنكار موهبة ، لكننا نُقيّم حالته البدنية بشكل أساسي، وكذلك حالة بقية اللاعبين الآخرين.".وشدد أنشيلوتي على أن المنافسة للحصول على مكان في تشكيلة السليساو ليست سهلة: "هناك منافسة شرسة. لدينا ما لا يقل عن ٧٠ لاعبًا يُناضلون من أجل اللعب للمنتخب".وأسهب: "لديّ بالفعل تشكيلة مُوحدة في ذهني لكأس العالم. سيكون الخطأ الأكبر هو اختيار قائمة الـ ٢٦ لاعبًا بشكل خاطئ. الجودة موجودة، لكن قوة المجموعة الجماعية هي الأهم.".وأكمل: "لقد مرّ ٢٤ عامًا منذ فوز البرازيل بكأس العالم آخر مرة، لقد حان الوقت. المسؤولية جسيمة، لكن دافع بلد بأكمله يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا".يذكر أن البرازيل الأكثر تتويجاً بالمونديال بخمس ألقاب، ولم تحقق اللقب منذ نسخة 2002 في واليابان حين أسقطت في النهائي بثنائية نظيفة للظاهرة .