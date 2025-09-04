أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من منتخب البرازيل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب ينتقد الصين: لست راضيا لتقييمها بشأن النصر على النازية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539574-638925741896750474.jpg
أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من منتخب البرازيل
رياضة
2025-09-04 | 05:15
369 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
رد الإيطالي كارلو
أنشيلوتي
مدرب منتخب
البرازيل
على
نيمار دا سيلفا
مهاجم فريق
سانتوس
وهداف السليساو التاريخي بشأن استبعاده.
وخلال المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي لمباراة
البرازيل
وبوليفيا في تصفيات
كأس العالم
2026 علق المدرب السابق لريال
مدريد
على أسباب استبعاد الفتى الأسمر.
وقال
أنشيلوتي
في تصريحات للصحفيين: "إنه خيار فني، وليس خيارًا تُمليه المشاكل البدنية".
وأضاف: "كان قرارًا فنيًا استند إلى عدة عوامل. لا أحد يستطيع إنكار موهبة
نيمار
، لكننا نُقيّم حالته البدنية بشكل أساسي، وكذلك حالة بقية اللاعبين الآخرين.".
وشدد أنشيلوتي على أن المنافسة للحصول على مكان في تشكيلة السليساو ليست سهلة: "هناك منافسة شرسة. لدينا ما لا يقل عن ٧٠ لاعبًا يُناضلون من أجل اللعب للمنتخب".
وأسهب: "لديّ بالفعل تشكيلة مُوحدة في ذهني لكأس العالم. سيكون الخطأ الأكبر هو اختيار قائمة الـ ٢٦ لاعبًا بشكل خاطئ. الجودة موجودة، لكن قوة المجموعة الجماعية هي الأهم.".
وأكمل: "لقد مرّ ٢٤ عامًا منذ فوز البرازيل بكأس العالم آخر مرة، لقد حان الوقت. المسؤولية جسيمة، لكن دافع بلد بأكمله يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا".
يذكر أن البرازيل الأكثر تتويجاً بالمونديال بخمس ألقاب، ولم تحقق اللقب منذ نسخة 2002 في
كوريا الجنوبية
واليابان حين أسقطت
ألمانيا
في النهائي بثنائية نظيفة للظاهرة
رونالدو
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
أنشيلوتي يستدعي نيمار لمنتخب البرازيل
03:01 | 2025-08-05
أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد من تشكيلة البرازيل
03:05 | 2025-08-23
إصابة جديدة تبعد نيمار عن منتخب البرازيل
08:45 | 2025-08-24
استبعاد فينيسيوس من قائمة المنتخب البرازيلي
17:02 | 2025-08-18
أنشيلوتي
نيمار
البرازيل
نيمار دا سيلفا
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
ريال مدريد
السومرية
+A
-A
اخترنا لك
رغم الخسارة بهدف من عمان.. منتخبنا الشبابي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
11:37 | 2025-09-04
كروس يهاجم إدارة ليفربول بسبب صفقة إيزاك
10:53 | 2025-09-04
نيمار يحصل على ثروة غير متوقعة
10:12 | 2025-09-04
بعد منعها من ملاكمة السيدات.. إيمان خليف تتجه الى القضاء
07:33 | 2025-09-04
كأس ملك تايلاند: سلبيات وإيجابيات أداء منتخب العراق أمام هونغ كونغ
07:20 | 2025-09-04
منتخبنا الوطني يهزم هونغ كونغ ويبلغ نهائي كأس ملك تايلاند
06:58 | 2025-09-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
36.41%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
16.77%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
14.62%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.77%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
محليات
11.18%
10:03 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
10:03 | 2025-09-03
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
أخبار الطقس
9.25%
03:07 | 2025-09-03
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
03:07 | 2025-09-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
11:41 | 2025-09-03
خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟
08:00 | 2025-09-03
أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد
07:59 | 2025-09-03
حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)
05:11 | 2025-09-03
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
في بغداد.. أصحاب "بسطيات" يهاجمون آليات للبلدية (فيديو)
16:35 | 2025-09-02
شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي
10:51 | 2025-09-02
تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل
10:40 | 2025-09-02
بالفيديو.. لقاء رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي برئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
05:30 | 2025-09-02
(صور).. السومرية ترافق القوات الأمنية في وادي حوران واللواء الخفاجي يؤكد: الوادي مؤمن بالكامل
05:20 | 2025-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.