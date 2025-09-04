منتخبنا الوطني يهزم هونغ كونغ ويبلغ نهائي كأس ملك تايلاند

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي (0-0) بين المنتخبين.وتقدم منتخب على المنتخب العراقي في الدقيقة 60.وعادل النتيجة مهاجم منتخبنا الوطني في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ليعود ويحرز هدف التقدم في الدقيقة 80.وبهذا الانتصار بلغ المنتخب العراقي النهائي بانتظار الفائز من مباراة وجزر فيجي.